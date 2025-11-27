Megnyílt Magyarország legmodernebb hipermarkete: elképesztő összeget költöttek rá

A Spar Magyarország befejezte az Allee bevásárlóközpontban működő Interspar áruház teljes felújítását, amelyre a vállalat több mint 2,6 milliárd forintot fordított – derült ki az áruházlánc közleményéből. A hipermarket 2025. november 27-én nyitott meg újra, a beruházás a cég modernizációs stratégiájának része.

A hipermarket 2,6 milliárd forintból újult meg / Fotó: INTERSPAR

A megújult egység több mint 3800 négyzetméteres eladótérrel működik. A fejlesztés elsősorban a termékkínálat kibővítésére, az üzlettér átalakítására és új technológiai megoldások bevezetésére irányult.

Középpontban a bővülő választék és a friss áru

A fejlesztés részeként a frissáru-részlegeket átszervezték: az áruházban új pékáru-, hús- és halpult, valamint egy külön sushi- és olasz ételeket kínáló részleg nyílt. A húsrészen olyan technológiákat is alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a hosszabb érlelésű marhahús értékesítését.

A hipermarketben bővült a nem élelmiszer jellegű termékek köre is, így a háztartási, lakberendezési, ruházati és játékáru-választék. A polckiosztás és a szakosztályok felépítése is módosult a terület hatékonyabb kihasználása érdekében.

Több önkiszolgáló kassza és digitális megoldások a hipermarketben

Az eladótér átalakításával a fizetési rendszer is változott. Az új kasszazónában 10 önkiszolgáló és 12 hagyományos kassza működik, utóbbiak egy része gyorsfizetőként üzemel. A digitális árkijelzők az árak és akciók gyors frissítését teszik lehetővé.

Az üzletben továbbra is működik a REpont visszaváltási rendszer, amely a palackok mellett a nem visszaváltható csomagolási hulladékok gyűjtését is biztosítja.

Az áruház működését 91 fős személyzet látja el. A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztés célja a szolgáltatási folyamatok átláthatóbbá és gyorsabbá tétele, valamint a kiszolgálás hatékonyságának javítása volt.