Szerbia
Aleksandar Vucic
kőolaj

Orbán Viktor azonnal Szerbiába siet, hogy segítsen Vucsics elnöknek: „A barátaink most bajban vannak, le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót”

A miniszterelnök Szabadkára utazik Pásztor István megemlékezésére. Orbán Viktorral tart az eseményre a szerb miniszterelnök Aleksandar Vucsics is, hiszen az utazás második felében Szerbia kőolajellátásról is szó fog esni.
VG
2025.11.27, 09:23
Frissítve: 2025.11.27, 10:06

„Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk – Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség” — közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán szabadkai látogatásáról.  

orbán viktor
Orbán Viktor Szerbiába utazik a vajdasági magyarokhoz / Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor azért utazik Szerbiába, hogy Pásztor István megemlékezése után tárgyaljon Aleksandar Vucsiccsal, aki szerint borotvaélen táncol országa energiaellátása. Amennyiben nem adják meg az engedélyt a szankciók miatt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet:

jelentősen megdrágulhat az üzemanyag. 

Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.

Összetartás a háborús zűrzavarban

A miniszterelnök posztjában kiemelte, hogy az európai politika háborús zűrzavarában Magyarország és Szerbia számíthat egymásra. 

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak 

– közölte a miniszterelnök. Hozzátette: Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget. 

Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását 

– fogalmazott Orbán Viktor. 

Orbán Viktor és Vucsics elnök barátsága a kőolajnak kedvez

Ahogy azt korábban megírtuk az idei évben Magyarország jelentősen növelte szerepét Szerbia energiaellátásában: a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba. Szijjártó Péter szerint ez stratégiai döntés – és kemény figyelmeztetés Brüsszelnek az energiaútvonalak lezárására tett kísérletek miatt.

A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott tárgyalás után hangsúlyozta: a Mol novemberben már megduplázta a szállításokat, decemberben pedig tovább emel a mennyiségen. 

Szijjártó szerint a vasúti szállítás első köre már lezajlott, a második előkészítés alatt áll, és folyamatos az utánpótlás a vízi úton is. A magyar fél javaslatokat is tett a szerb kormánynak, hogyan tehetnék még rugalmasabbá a Mol mozgásterét.

