Európának ez az elzárt szeglete máig őrzi ősi titkait, csak kevesen jutnak el oda

Portugália fejlett turizmussal és számos vonzó turisztikai célponttal rendelkezik, de vannak az országnak olyan részei is, amelyek jóval kevésbé ismertek, mint Lisszabon, Porto vagy más, turistamágnesnek számító városok. Közéjük tartozik egy igazi rejtett gyöngyszem, amelyet a világ legszebb települései között tartanak számon.
Világgazdaság
2026.01.08, 19:10
Frissítve: 2026.01.08, 19:24

Castelo Novo egy rejtett kincs, sőt, sokak szerint az ország egyik legjobb úti célja. Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) nemzetközileg is elismerte: a világ egyik legjobb turisztikai falujának választották. Az UNWTO szigorú kritériumok alapján értékeli a falvakat, beleértve a fenntarthatóságot, a helyi lakosok számára kínált lehetőségeket, a biztonságot, valamint a kulturális és természeti erőforrások megőrzését – írja az Origo.

Castelo Novo, Aerial,View,Of,The,Historic,Village,Of,Castelo,Novo,In
Pazar helyen fekszik Castelo Novo / Fotó: TLF Images / Shutterstock

Castelo Novo manapság a világ egyik vezető turisztikai falujaként ismert. A Beira Baixa régió szívében, Portugália egykori fővárosában található festői falu a Garduna-hegységre néz. 

Nyolc évszázados, ősi település

Ez a nyolc évszázaddal ezelőtt alapított ősi település a régió egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyének ad otthont. Castelo Novo, akkori nevén Alpreada, legrégebbi említése 1202 körülre nyúlik vissza.

A Quinta do Ervedal római fürdői jelentik az elsődleges vonzerőt az odalátogatók számára

– emeli ki az Express.

A település stratégiailag fontos helyen fekszik, és ezt felismerve, I. Dinis király a potenciális fenyegetések elleni védekezésül megépítette a falu várát, tipikus gótikus vonásokat átvéve. Egy turista elragadtatva nyilatkozott az erődítményről: „A domb tetején álló vár egy gyöngyszem. A tetején a kilátás a környékre még egy szürke napon is csodálatos.”

A nyaralók a helyiek életébe is betekintést nyerhetnek, felfedezhetik például a szőlő taposásának évszázados hagyományát, és megcsodálhatják a település történelmi kúriáit. A környéket felfedezők a Molnárok útját követve megtekinthetik a szélmalmokat, amelyek egykor a falusi élet szerves részét képezték. 

Egy turista, aki keresztül-kasul bejárta a falut, megjegyezte: „Ez egy titkos királyság.” A festői faluhoz más érdekességek is kötődnek, ezekről itt olvashat.
 

