Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook az elmúlt években következetesen jelezte, hogy a vállalat új növekedési területeket keres a hagyományos hardverpiac lassulása mellett. A következő stratégiai irány egyre inkább a mesterséges intelligencián alapuló viselhető eszközök felé mutat (mint amilyen az Apple Vison Pro), melyek középpontjában a Visual Intelligence néven fejlesztett képfelismerő technológia áll.

Az Apple többször melléfogott a mesterséges intelligenciával, de ez nem gátolja meg abban, hogy újból megpróbálja / Fotó: NurPhoto via AFP

Cook korábban is hasonló módon készítette elő az új termékkategóriákat. Az Apple Watch előtt évekkel már az érzékelők szerepének felértékelődéséről beszélt, majd a 2015-ös bevezetés után fokozatosan egészségügyi funkciókkal bővítette az eszközt. A vércukorszint nem invazív mérését célzó fejlesztések ugyanakkor a mai napig nem jutottak el a kereskedelmi bevezetésig, ami jól mutatja, hogy az egészségügyi technológiák területén kemény műszaki és szabályozási akadályok vannak.

Hasonlóan vegyes a kép a kevert valóságot (mixed reality) kínáló Vision Pro esetében. A 2023-ban bemutatott, majd 2024-ben piacra dobott eszköz több milliárd dolláros fejlesztés eredménye volt, ám a magas ár és a korlátozott felhasználási forgatókönyvek miatt nem vált tömegtermékké. Piaci visszajelzések szerint a kereslet elmaradt a várakozásoktól, a gyártási volumeneket pedig visszafogták.

Bár a Vision Pro technológiai kirakatnak tekinthető, üzleti értelemben eddig nem igazolta a hozzá fűzött reményeket.

A mesterséges intelligencia területén is akadtak döccenők. Az Apple sokáig visszafogottan reagált a generatív MI 2022–2023-as robbanására, miközben versenytársai gyorsan integrálták saját rendszereikbe az új megoldásokat. A 2024-ben bejelentett Apple Intelligence funkciócsomag – melynek része a Visual Intelligence – több esetben külső technológiákra, így az OpenAI és a Google megoldásaira támaszkodik. Elemzők ezt átmeneti lépésnek tekintik, ugyanakkor rámutatnak: az Apple saját nagy nyelvi és képfeldolgozó modelljei egyelőre nem számítanak piacvezetőnek.

Rizikós útra lép az Apple

A Visual Intelligence jelenleg az iPhone 16 Pro készüléken érhető el, ahol fotók és képernyőképek alapján képes információt szolgáltatni vagy keresést indítani. A vállalat azonban ennél tovább menne: fejlettebb AirPods fülhallgatók, intelligens szemüvegek és egy nyakban hordható, kamerákkal felszerelt eszköz fejlesztése is napirenden van. Korábban kamerás okosórák ötlete is felmerült, ezt azonban időközben leállították, ami arra utal, hogy a technológiai és adatvédelmi kihívások nem elhanyagolhatók.