Az Apple többször melléfogott a mesterséges intelligenciával, de ez nem gátolja meg abban, hogy újból megpróbálja
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook az elmúlt években következetesen jelezte, hogy a vállalat új növekedési területeket keres a hagyományos hardverpiac lassulása mellett. A következő stratégiai irány egyre inkább a mesterséges intelligencián alapuló viselhető eszközök felé mutat (mint amilyen az Apple Vison Pro), melyek középpontjában a Visual Intelligence néven fejlesztett képfelismerő technológia áll.
Cook korábban is hasonló módon készítette elő az új termékkategóriákat. Az Apple Watch előtt évekkel már az érzékelők szerepének felértékelődéséről beszélt, majd a 2015-ös bevezetés után fokozatosan egészségügyi funkciókkal bővítette az eszközt. A vércukorszint nem invazív mérését célzó fejlesztések ugyanakkor a mai napig nem jutottak el a kereskedelmi bevezetésig, ami jól mutatja, hogy az egészségügyi technológiák területén kemény műszaki és szabályozási akadályok vannak.
Hasonlóan vegyes a kép a kevert valóságot (mixed reality) kínáló Vision Pro esetében. A 2023-ban bemutatott, majd 2024-ben piacra dobott eszköz több milliárd dolláros fejlesztés eredménye volt, ám a magas ár és a korlátozott felhasználási forgatókönyvek miatt nem vált tömegtermékké. Piaci visszajelzések szerint a kereslet elmaradt a várakozásoktól, a gyártási volumeneket pedig visszafogták.
Bár a Vision Pro technológiai kirakatnak tekinthető, üzleti értelemben eddig nem igazolta a hozzá fűzött reményeket.
A mesterséges intelligencia területén is akadtak döccenők. Az Apple sokáig visszafogottan reagált a generatív MI 2022–2023-as robbanására, miközben versenytársai gyorsan integrálták saját rendszereikbe az új megoldásokat. A 2024-ben bejelentett Apple Intelligence funkciócsomag – melynek része a Visual Intelligence – több esetben külső technológiákra, így az OpenAI és a Google megoldásaira támaszkodik. Elemzők ezt átmeneti lépésnek tekintik, ugyanakkor rámutatnak: az Apple saját nagy nyelvi és képfeldolgozó modelljei egyelőre nem számítanak piacvezetőnek.
Rizikós útra lép az Apple
A Visual Intelligence jelenleg az iPhone 16 Pro készüléken érhető el, ahol fotók és képernyőképek alapján képes információt szolgáltatni vagy keresést indítani. A vállalat azonban ennél tovább menne: fejlettebb AirPods fülhallgatók, intelligens szemüvegek és egy nyakban hordható, kamerákkal felszerelt eszköz fejlesztése is napirenden van. Korábban kamerás okosórák ötlete is felmerült, ezt azonban időközben leállították, ami arra utal, hogy a technológiai és adatvédelmi kihívások nem elhanyagolhatók.
Cook a legutóbbi negyedéves eredménybeszámolón külön kiemelte a Visual Intelligence népszerűségét, és hangsúlyozta, hogy
az Apple 2,5 milliárdos aktív eszközállománya jelentős előnyt biztosít a mesterséges intelligencia bevezetésében.
A kérdés ugyanakkor az, hogy a vállalat képes-e ezúttal gyorsabban és hatékonyabban piacra vinni egy új kategóriát, mint a Vision Pro esetében, illetve hogy a felhasználók mennyire fogadják el a kamerákkal és folyamatos környezetfigyeléssel működő eszközöket.
Az Apple előtt tehát egyszerre áll lehetőség és kockázat. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vállalat hajlandó hosszú távon invesztálni új technológiákba, ám a piaci siker nem automatikus. A mesterséges intelligenciára épülő viselhető eszközök sorsa nagyrészt azon múlik majd, hogy a Visual Intelligence valóban képes-e olyan mindennapi többletértéket kínálni, amely túlmutat a technológiai demonstráción.