elektromos autóipar
kínai autógyártó
Volvo
Geely

Hivatalos: új kínai autómárka választotta Magyarországot, egyedül a BYD nagyobb nála – márciustól érkeznek az első modellek, az év végéig behálózzák az egész országot

A kínálat az első évben négy modellre bővül, a márka célja a gyors piaci terjeszkedés. A Geely Hungary bejelentette, hogy a kínai gyártó autói már idén tavasztól kaphatók lesznek Magyarországon.
VG/MTI
2026.02.23, 20:21
Frissítve: 2026.02.23, 21:58

A kínai Geely márka hivatalosan is belép a magyar újautó-piacra, az értékesítés a Geely Hungary hétfői bejelentése szerint március–április környékén indul az első 10-15 márkakereskedésben.

Bangkok Big Motor Sale 2025.Geely kínai járműgyártóautóipar, járműipar, autó geely
Kína második legnagyobb elektromosautó-gyártója, a Geely új szereplőként érkezik Magyarországra / Fotó: Anusak Laowilas / AFP

Az induláskor két modell kerül a piacra, de az év végéig további két modellt is kínálnak majd, így gyorsan bővül a kínálat.

Az első fázisban várhatóan 10-15 márkakereskedés csatlakozik a hálózathoz, ami jelentős terjeszkedést jelez a magyar piacon.

A Geely már nem teljesen ismeretlen Magyarországon: 2025 tavasza óta jelen van a Farizon kisteherjármű-márkával. Most a személyautókat is behozzák, beleértve a teljesen elektromos és hibrid modelleket.

Az autóóriás Kína második legnagyobb elektromosautó-gyártója a BYD után, tehát komoly versenytársak jelennek meg a hazai piacon.

A Geely csúcskategóriás EV-kkel tüzelné fel a magyar piacot

A vállalat a globális autóipar egyik dinamikusan növekvő szereplője. Teljes tulajdonában van a Volvo Car Corporation, részesedéssel rendelkezik az Aston Martin Lagonda márkában, részt vesz a Mercedes-Benz smart márkájának fejlesztésében, és a Renault partnere a hajtáslánc-technológia fejlesztésében. A Geely számos márkát irányít, köztük a Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr modelleket, és a Lotus luxus sportautó márkában többségi részesedése van.

A gyártóhelyek többsége Kínában található, de az Egyesült Államokban, Belgiumban és Svédországban is van üzemük, és középtávon további gyártóhelyeket terveznek Európában. 

2025-ben a Geely Auto globálisan 4,1 millió autót értékesített, 26 százalékos növekedéssel az előző évhez képest, ebből 3,2 millió Geely márkájú volt, és 2,29 millió új energiával hajtott jármű került ki a piacra.

A magyar piacra való belépés a Geely számára új lehetőség, különösen az elektromos és hibrid modellek iránt növekvő kereslet közepette. A vállalat célja a gyors piaci megjelenés széles modellkínálattal és a prémiumkategóriás márkákkal való együttműködés révén.

„Szegedi méretű" riválist kaphat a BYD - elfoglalná a nagy autógyártó üzemét, vámot sem kellene fizetnie

Erős rivális hozhatja autógyártását Európába, hasznosítva a Ford feleslegessé vált kapacitásait. A Volvo tulajdonosa, a Geely csoport a Ford évi csaknem félmillió autó gyártására méretezett valenciai üzemét szemelte ki magának, ahonnan vámmentesen tudná megdolgozni az európai piacot.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
530 cikk

 

 

