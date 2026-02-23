Új korszak az MKIK-nál: kedvezményt kapnak a vállalkozások

Stratégiai együttműködést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Billingo.hu üzemeltetője, hogy egyszerűsítsék a kamarai regisztrációval rendelkező hazai vállalkozások adminisztrációs feladatait, és erősítsék versenyképességüket – olvasható az iparkamara oldalán.

A megállapodás keretében a Billingo kedvezményes feltételekkel teszi elérhetővé szolgáltatásait az MKIK-hoz tartozó területi kamarákban regisztrált gazdálkodó szervezetek számára. Az érintett vállalkozások a billingo.hu oldalon történő regisztráció után, a KAMARA kuponkód felhasználásával bruttó 6199 forint értékű előfizetési kedvezményt vehetnek igénybe.

A kedvezményt az éves előfizetések díjából vonják le, és a 2026. február 23. és március 1. között megkötött előfizetések esetében érvényesíthető.

Bár a Billingo ingyenes csomagot is kínál, a vállalkozások jelentős része valamelyik fizetős konstrukciót választja. Ezek a csomagok többek között lehetővé teszik a korábbi évek számláinak elérését, megkönnyítik a könyvelési feladatokat, valamint számos olyan automatizált és NAV-kompatibilis funkciót biztosítanak, amelyek támogatják a cégek digitalizációját és pénzügyi adminisztrációját.

Az oldalon azt is írják, hogy az MKIK és a Billingo közös célja, hogy a magyar vállalkozások hatékonyabban, átláthatóbban és költségtakarékosabban működhessenek. A most meghirdetett kedvezmény további ösztönzést jelenthet a digitális megoldások szélesebb körű alkalmazására.

Tavaly október végén nagy horderejű fejlemény állt be a magyar gazdaságban: majdnem egy negyed évszázad után új elnököt választottak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Parragh László helyére, széles támogatottság mellett, Nagy Elek lépett.

Nagy Elek bő egy éve vette át a szervezet irányítását Parragh Lászlótól, ami egy 24 éven át tartó korszak lezárását jelentette. Az MKIK-nál azóta tótágast állt a világ, merőben új alapokra helyezték a működését. Ez nem túlzás: a folyamat ott tart, hogy a kormány már állami gazdaságirányítási feladatokat adna át a megújult országos kamarai hálózatnak.