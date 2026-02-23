Deviza
EUR/HUF379,36 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,87 0% RON/HUF74,43 0% CZK/HUF15,66 0% EUR/HUF379,36 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,87 0% RON/HUF74,43 0% CZK/HUF15,66 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iparkamara
MKIK
kamara

Új korszak az MKIK-nál: kedvezményt kapnak a vállalkozások

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Billingo.hu üzemeltetője stratégiai partneri együttműködést kötött. Tovább csökkennek a hazai cégek adminisztrációs terhei.
VG
2026.02.23, 20:55
Frissítve: 2026.02.23, 22:01

Stratégiai együttműködést kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Billingo.hu üzemeltetője, hogy egyszerűsítsék a kamarai regisztrációval rendelkező hazai vállalkozások adminisztrációs feladatait, és erősítsék versenyképességüket – olvasható az iparkamara oldalán.

kkv-hitel támogatás
Fotó: Shutterstock

A megállapodás keretében a Billingo kedvezményes feltételekkel teszi elérhetővé szolgáltatásait az MKIK-hoz tartozó területi kamarákban regisztrált gazdálkodó szervezetek számára. Az érintett vállalkozások a billingo.hu oldalon történő regisztráció után, a KAMARA kuponkód felhasználásával bruttó 6199 forint értékű előfizetési kedvezményt vehetnek igénybe.

A kedvezményt az éves előfizetések díjából vonják le, és a 2026. február 23. és március 1. között megkötött előfizetések esetében érvényesíthető.

Bár a Billingo ingyenes csomagot is kínál, a vállalkozások jelentős része valamelyik fizetős konstrukciót választja. Ezek a csomagok többek között lehetővé teszik a korábbi évek számláinak elérését, megkönnyítik a könyvelési feladatokat, valamint számos olyan automatizált és NAV-kompatibilis funkciót biztosítanak, amelyek támogatják a cégek digitalizációját és pénzügyi adminisztrációját.

Az oldalon azt is írják, hogy az MKIK és a Billingo közös célja, hogy a magyar vállalkozások hatékonyabban, átláthatóbban és költségtakarékosabban működhessenek. A most meghirdetett kedvezmény további ösztönzést jelenthet a digitális megoldások szélesebb körű alkalmazására.

Tavaly október végén nagy horderejű fejlemény állt be a magyar gazdaságban: majdnem egy negyed évszázad után új elnököt választottak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Parragh László helyére, széles támogatottság mellett, Nagy Elek lépett.  

„Tiszta helyzetet teremtettünk, és vége a »one man show-nak«” – erről is beszélt a Világgazdaságnak adott nagyinterjújában az MKIK elnöke. 

Nagy Elek bő egy éve vette át a szervezet irányítását Parragh Lászlótól, ami egy 24 éven át tartó korszak lezárását jelentette. Az MKIK-nál azóta tótágast állt a világ, merőben új alapokra helyezték a működését. Ez nem túlzás: a folyamat ott tart, hogy a kormány már állami gazdaságirányítási feladatokat adna át a megújult országos kamarai hálózatnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu