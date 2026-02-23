Tényleg megtörtént: gigászi vonatbeszerzést indított a MÁV, egyszerre 68 új komplett szerelvény érkezhet – nagyon mások lesznek, mint a svájci Stadler
Előzetes piaci konzultációt indított a MÁV Személyszállítási Zrt. 68 darab dízelüzemű motorvonat 25 évre szóló bérletére és teljes körű karbantartására. A tervezett közbeszerzés szigorú műszaki, pénzügyi és szakmai feltételeket szab, a nyertesnek legalább 90 százalékos rendelkezésre állást kell garantálnia.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) megjelent felhívás szerint az ajánlatkérő 68 darab dízel üzemű motorvonat bérletére készül a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A tervezett szerződés időtartama a járműbérlet tekintetében 300 hónap, azaz 25 év.
A konstrukció nem egyszerű lízing: a nyertes vállalkozónak a járművek teljes körű karbantartását is biztosítania kell, mégpedig legalább 90 százalékos havi rendelkezésre állás mellett. Ez magában foglalja a megelőző és javító karbantartásokat, a nagyjavításokat, a forgóváz-főjavítást, valamint a járművek tisztítását is.
A MÁV-nak szigorú műszaki elvárásai vannak
A kiírás szerint a motorvonatoknak:
- 1435 milliméter nyomtávolságú, hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben közlekedő járműveknek kell lenniük,
- legalább 120 kilométer per óra engedélyezett sebességgel kell rendelkezniük,
- kötelező az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer beépítése,
- egy feltöltéssel minimum ezer kilométer hatótávot kell tudniuk,
- EN 15940 szabványnak megfelelő (HVO) biohajtóanyagot kell használniuk,
- Rail Stage V környezetvédelmi besorolású dízelmotorral kell üzemelniük.
A szerelvény hossza legfeljebb 70 méter lehet, az ülőhelyek száma minimum 100 fix ülés. Emellett legalább két kerekesszék rögzítésére és négy kerékpár vagy három babakocsi elhelyezésére alkalmas többcélú teret kell kialakítani. A beszállási magasság legfeljebb 620 milliméter lehet sínkoronaszint felett, és biztosítani kell a különböző peronmagasságokhoz való alkalmazkodást.
Sínen van a felújítás: a héten átadják az ország egyik legnépszerűbb vasútvonalát – búcsút mondhatnak a pótlóbuszoknak
A MÁV szerint már csak az utolsó műszaki ellenőrzések vannak hátra a forgalom újraindításáig. Befejeződik a 75-ös vasútvonal felújítása, a pótlóbuszok napjai meg vannak számlálva.
A járműveknek emellett természetesen a MÁV és a GYSEV magyarországi infrastruktúráján műszaki korlátozás nélkül kell közlekedniük.
A nyertes feladata nem áll meg a járművek biztosításánál. Gondoskodnia kell:
- karbantartó telephely működtetéséről és szükség szerinti bővítéséről,
- az alkatrész- és fogyóeszköz-ellátásról,
- megfelelően képzett szakemberek biztosításáról,
- a járművek javításáról a következő vizsgálatig korlátozásmentes üzem érdekében,
- a fődarabok lehetőség szerinti magyarországi javításáról,
- valamint a MÁV informatikai rendszeréhez való csatlakozásról és a karbantartási adatok naprakész dokumentálásáról.
A pénzügyi alkalmassági feltétel szerint a jelentkezőnek az elmúlt három lezárt üzleti évben összesen legalább 2 millió euró nettó árbevétellel kell rendelkeznie.
A szerződés megkötésének feltétele legalább egymilliárd forint összegű felelősségbiztosítás és/vagy garanciaszerződés, amelyet a teljes szerződéses időszak alatt fenn kell tartani.
Műszaki oldalon legalább öt darab, hatósági üzembe helyezési engedéllyel rendelkező, legalább 40 százalékban alacsony padlós dízelüzemű motorvonat szállítására vagy bérbeadására vonatkozó referencia szükséges. Emellett legalább öt vasúti személyszállító jármű legalább 36 hónapon át végzett karbantartására és forgóváz-főjavítására vonatkozó referencia is elvárás.
Az eljárás jelenleg előzetes piaci konzultációs szakaszban van, amelynek célja a dokumentáció, a műszaki feltételek és az alkalmassági követelmények finomítása. A konzultáció kizárólag írásban, az EKR rendszerén keresztül zajlik, és 2026. március 25-én 12:00 óráig lehet benyújtani észrevételeket.
Fontos, hogy az ajánlatkérő nem kér indikatív árajánlatot ebben a szakaszban, és fenntartja a jogot, hogy a beérkezett javaslatokat saját mérlegelése szerint építse be vagy hagyja figyelmen kívül.
A 25 éves futamidő és a rendelkezésre állás alapú karbantartási konstrukció egyértelműen arra utal, hogy a vasúttársaság hosszú távra stabilizálná regionális dízelüzemű járműparkjának egy részét.
A finanszírozás forrása egyelőre nem ismert, a projekt nem kapcsolódik európai uniós alapokhoz.
Hamarosan az is kiderül majd, hogy milyen műszaki paraméterekkel és versenyfeltételekkel indul el a tényleges közbeszerzési eljárás – de az már most látszik, hogy a feltételek alapos szakmai és pénzügyi felkészültséget követelnek meg a potenciális jelentkezőktől. Tekintettel arra, hogy a MÁV ezzel a fejlesztéssel jelentősen bővítené saját flottáját, ezzel pedig a hazai tömegközlekedést javítaná, szükség van a szigorra.
Lecserélné a MÁV a magyarok kedvenc vonatát, jöhetnek az újak: egyszerre 68 darabot szereznének be – legalább 120-szal fognak menni
Elkezdett kutakodni a MÁV, hogy milyen járművek válthatják le a BZ-ket. A vasúttársaság azonban még az elején jár az új motorvonatok beszerzésének.