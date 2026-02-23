Tényleg megtörtént: gigászi vonatbeszerzést indított a MÁV, egyszerre 68 új komplett szerelvény érkezhet – nagyon mások lesznek, mint a svájci Stadler

Előzetes piaci konzultációt indított a MÁV Személyszállítási Zrt. 68 darab dízelüzemű motorvonat 25 évre szóló bérletére és teljes körű karbantartására. A tervezett közbeszerzés szigorú műszaki, pénzügyi és szakmai feltételeket szab, a nyertesnek legalább 90 százalékos rendelkezésre állást kell garantálnia.

Komoly műszaki paraméterekkel és egymilliárd forintos biztosítéki elvárással készül új járműbeszerzésre a MÁV / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV csoport / Facebook

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) megjelent felhívás szerint az ajánlatkérő 68 darab dízel üzemű motorvonat bérletére készül a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A tervezett szerződés időtartama a járműbérlet tekintetében 300 hónap, azaz 25 év.

A konstrukció nem egyszerű lízing: a nyertes vállalkozónak a járművek teljes körű karbantartását is biztosítania kell, mégpedig legalább 90 százalékos havi rendelkezésre állás mellett. Ez magában foglalja a megelőző és javító karbantartásokat, a nagyjavításokat, a forgóváz-főjavítást, valamint a járművek tisztítását is.

A MÁV-nak szigorú műszaki elvárásai vannak

A kiírás szerint a motorvonatoknak:

1435 milliméter nyomtávolságú, hagyományos transzeurópai vasúti rendszerben közlekedő járműveknek kell lenniük,

legalább 120 kilométer per óra engedélyezett sebességgel kell rendelkezniük,

kötelező az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer beépítése,

egy feltöltéssel minimum ezer kilométer hatótávot kell tudniuk,

EN 15940 szabványnak megfelelő (HVO) biohajtóanyagot kell használniuk,

Rail Stage V környezetvédelmi besorolású dízelmotorral kell üzemelniük.

A szerelvény hossza legfeljebb 70 méter lehet, az ülőhelyek száma minimum 100 fix ülés. Emellett legalább két kerekesszék rögzítésére és négy kerékpár vagy három babakocsi elhelyezésére alkalmas többcélú teret kell kialakítani. A beszállási magasság legfeljebb 620 milliméter lehet sínkoronaszint felett, és biztosítani kell a különböző peronmagasságokhoz való alkalmazkodást.

A járműveknek emellett természetesen a MÁV és a GYSEV magyarországi infrastruktúráján műszaki korlátozás nélkül kell közlekedniük.