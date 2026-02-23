Nagyot változtat a Mohu: brutális üvegvisszaváltó automata hódítja meg Magyarországot, felülvizsgálják az 50 forintos betétdíjat – ez már tiszta Norvégia

Negyven palack tűnt el kevesebb mint fél perc alatt Szegeden az új, ömlesztett visszaváltásra képes REpont automatában. A helyszíni reakciók alapján a vásárlók egyértelműen kimondták: ez a jövő, és nem kérnek vissza a régi módszerből – írta a Delmagyar.

Ömlesztett visszaváltás, norvég technológia, elképesztő sebesség – kiválóan működik az új REpont / Fotó: Ladóczki Balázs

Két hete működik Szegeden az első ömlesztett palackvisszaváltásra alkalmas REpont automata. A berendezés az Auchan áruház vásárlóterének végében kapott helyet, és már most élénk érdeklődést vált ki.

Villámgyorsan működik az új REpont-automata

A Delmagyar riportja idején éppen címkézték fel az új gépet, amikor megérkezett egy édesanya kamasz fiával. Három nagy zsáknyi visszaváltandó palackot hoztak, és amikor megtudták, hogy itt nem kell egyesével bedobálni a palackokat, azonnal az új automatát választották.

Az egyik zsák tartalmát egyszerűen beöntötték a nyílásba. A gép kevesebb mint fél perc alatt csaknem negyven palackot szétválogatott, az összeget pedig azonnal jóváírta. Az édesanya reakciója tömör volt: „Ez igen!” A tempó valóban látványos.

A Szegedre telepített R2-es típusú automata a TOMRA fejlesztése. Ez az R1-es modell továbbfejlesztett változata, amely már nemcsak műanyag és fém italcsomagolásokat, hanem üvegpalackokat is képes ömlesztve kezelni.

A gyártó adatai szerint a technológia percenként akár száz italcsomagolás feldolgozására alkalmas.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jelentősen csökken a várakozási idő, különösen azoknál, akik nagyobb mennyiséget gyűjtenek össze otthon.

A fejlesztést a Mohu valósította meg a REpont visszaváltási rendszer részeként. A kötelező rendszer indulása óta a magyar fogyasztók több mint négymilliárd italcsomagolást váltottak vissza – ez már önmagában jelzi, mekkora volumenről beszélünk.

A terepszemle ideje alatt minden megszólaló vásárló pozitívan értékelte az új megoldást. Többen konkrétan azt mondták, hogy Szeged összes REpont automatáját lecserélhetnék erre a típusra. A zsákos beöntés nemcsak gyorsabb, hanem tisztább és kényelmesebb is, különösen nagyobb mennyiség esetén.

Az ömlesztett technológiát korábban tesztjelleggel Pilisvörösváron vezették be, majd több budapesti kerületben, Nyíregyházán és Vecsésen is megjelent. Szeged most csatlakozott a sorhoz, és az első tapasztalatok szerint a rendszer működőképes.