Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül

Valahányszor demokratikus államokban felmerült a CBDC bevezetésének lehetősége, rendre megjelentek azok a narratívák, amelyek szerint ez egy „orwelli disztópia” felé vezető út, ahol az állam megfigyelési eszköztára tovább bővül. Elterjedt nézet, hogy a CBDC révén az állam közvetlen kontrollt szerezhetne a lakosság vagyona felett, ezáltal korlátozva az egyéni pénzügyi szabadságot. Bár a digitális jegybankpénz kétségtelenül erős megfigyelési eszköz lehet, demokratikus intézményi keretek között a vele járó kockázatok mérsékelhetők.

A CBDC veszélyei – funkcionális kontroll és a harmadik felek szerepe

Egy 2025-ös felmérés szerint 14 központi bankból 7 programozható funkciókkal fejleszti saját digitális jegybankpénzét . A programozható pénz csak bizonyos feltételek és szabályok teljesülése esetén használható, lehetővé teszi például, hogy egy állami támogatást kizárólag meghatározott termékekre és szolgáltatásokra, meghatározott időtávon belül lehessen elkölteni. Ez sokak számára ijesztő jövőt fest, hiszen a kormány politikai akaratának hatékonyabb érvényesülését eredményezi, ugyanakkor már most is léteznek hasonló rendszerek, a magyar SZÉP-kártya például hasonló elven működik. Következésképpen önmagában a funkcionális kontroll nem jelent érdemi kockázatot mindaddig, amíg alternatív fizetési lehetőségek is rendelkezésre állnak; sokkal inkább a gazdaságpolitikai döntések hatékonyabb közvetítését szolgálja a lakosság felé.

A jelenlegi pénzügyi rendszerben a harmadik felek – kereskedelmi bankok, fizetési szolgáltatók stb. – egyfajta ütközőként és ellenőrző mechanizmusként szolgálnak az állami beavatkozással szemben. Egy kormányzati tisztviselő ma csak összetett megfelelési eljárásokon keresztül férhet hozzá egy magánszemély vagy vállalkozás pénzügyi adataihoz, és még ekkor sem feltétlenül áll rendelkezésére az érintett teljes pénzügyi tevékenységére vonatkozó információ. Ennek oka, hogy sokan eltérő célokra különböző pénzintézetek szolgáltatásait veszik igénybe, ami jelentősen megnehezíti az egyéni pénzmozgások teljes körű nyomon követését. A CBDC bizonyos kialakításai esetében a pénzügyi rendszerben betöltött harmadik felek szerepe mérséklődhet, melynek következtében ezek a korlátozó mechanizmusok részben elhalványulhatnak. A jegybank képessé válhat a tranzakciós előzmények, a demográfiai adatok és a viselkedési mintázatok nyomon követésére, amely értékes eszközt jelenthet a gazdasági előrejelzések pontosításában és a szakpolitikai döntéshozatal támogatásában, ugyanakkor súlyos kérdéseket vet fel az egyéni adatvédelem szempontjából.