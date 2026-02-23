Jelentős változások születtek az agráriumban az idei évtől

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, ami szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, valamint a spekulatív földszerzés megakadályozása – írja az Origo.

Földforgalmazás rendje: több változtatás lépett életbe

Az idei év elejétől számos ponton módosult a földforgalmi szabályozás. A módosítások a gazdálkodók mindennapi gyakorlatát érintik, miközben a helyi földbizottságok ellenőrző szerepe továbbra is erős marad. Az alábbiakban több fontos változást ismertetünk.

Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet

A Földforgalmi törvény új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.

Nem kell kifüggeszteni a haszonbérletet a tág családon belül sem

A korábbi szabályok szerint kifüggesztés nélkül csak a szűkebb családi körben (szülő–gyermek, nagyszülő–unoka, testvérek) lehetett haszonbérleti szerződést kötni. Az új módosítás ezt kiterjeszti a „hozzátartozói láncolatra” is, így például nagybácsi, após, vő, sógor vagy unokatestvérek között is mentesül az ügylet a kifüggesztés alól.

Az adásvétel jóváhagyása alatt nem lehet újabb haszonbérletet kötni

Korábban már rendelkezett arról a törvény, hogy az adásvételi szerződések hatósági jóváhagyása alatt, miután ez a tény feljegyzésre került az ingatlan tulajdoni lapjára, nem lehet a haszonbérleti szerződést meghosszabbítani. Az év elejétől hatályba lépett módosítás már nemcsak a hosszabbítást, de az új haszonbérleti szerződés megkötését sem engedi meg.

