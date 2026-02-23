Májustól bármelyik napon átugorhatunk Budapestről Amerikába: a jegyek már kaphatók a közvetlen járatra
Közvetlen légi összeköttetés jön létre Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között: 2026. május 21-től napi járat indul Budapestről Philadelphiába, a jegyeket már meg lehet vásárolni az American Airlines oldalán.
Ugorjon át Amerikába bármelyik napon
A jegyek már elérhetők a foglalási rendszerekben, így az őszi szezonig tartó időszakra valóban lehet repülőjegyet vásárolni.
A járatot az American Airlines üzemelteti, amely 2026. május 21. és október 5. között napi rendszerességgel közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A menetrend szerint a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 11:25-kor indulnak Budapestről, és helyi idő szerint 15:00-kor érkeznek meg az amerikai nagyvárosba. A visszaút 18:50-kor kezdődik Philadelphiából, a gép másnap 9:25-kor landol Budapesten.
A fedélzeten üzleti, prémiumturista- és turistaosztály is lesz
– közölte a Budapest Airport.
A közvetlen járat újraindításáról Orbán Balázs is beszámolt a közösségi oldalán, amikor az még csak tervként létezett. A politikai igazgató bejegyzésében hangsúlyozta: a napi összeköttetés nemcsak az utazást teszi kényelmesebbé, hanem hozzájárul a magyar–amerikai gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítéséhez is. Mint írta, az elmúlt hónapokban intenzív munka zajlott annak érdekében, hogy ismét közvetlen légi kapcsolat jöhessen létre a két ország között.
Valóban lehet már jegyet venni májusra
A foglalási rendszerek tanúsága szerint a járatok értékesítése megkezdődött, az utazni vágyók már most lefoglalhatják helyüket a május végén induló gépekre. Ez különösen fontos azoknak, akik előre terveznek, legyen szó üzleti útról, rokonlátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.
Philadelphia nemcsak önálló úti célként vonzó, hanem a történelmi jelentősége és a kulturális kínálata miatt is. Továbbá átszállási csomópontként stratégiai szempontból sem elhanyagolható.
A városból könnyen elérhető az Egyesült Államok keleti partjának több meghatározó központja, köztük New York, Washington vagy Boston. Az American Airlines philadelphiai bázisa révén kiterjedt belföldi hálózat kapcsolódik a transzatlanti járathoz, ami tovább növeli a budapesti indulás versenyképességét.
Amerikai gazdasági és vízumprobléma
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Trump-kormányzat újabb frontot nyitott a legális bevándorlás szigorításában, amivel életbe lépett az amerikai történelem egyik legkeményebb politikája az illegális bevándorlás ellen. Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlóvízumok kiadását 75 ország állampolgárai számára, mert attól tart, hogy a jövőben közpénzből finanszírozott szociális juttatásokra szorulhatnak. A bevándorlási kérelmeket felülvizsgálják, de az intézkedés nem érinti az amerikai turistavízumokat.
Felfüggesztjük 75 országból érkező bevándorlói vízumok feldolgozását, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja az eljárásokat annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a külföldi állampolgároknak a belépését, akik jóléti ellátásokra és közpénzekre szorulnának
– közölte Tommy Pigott, a külügyminisztérium helyettes szóvivője. Mint mondta, „a külügyminisztérium, régóta meglévő jogkörével élve, alkalmatlannak minősítheti azokat a potenciális bevándorlókat, akik az Egyesült Államok közterhévé válhatnának, és visszaélnének az amerikai emberek nagylelkűségével”.
Az érintett országok listája az Egyesült Államok szövetségeseit és ellenfeleit egyaránt tartalmazza.
A budapesti közvetlen légi összeköttetés újraindítása több szempontból is érdemi változást hozhat. A turizmusban várhatóan növeli a tengerentúli beutazóforgalmat, miközben a magyar utazók számára is egyszerűbbé válik az amerikai célállomások elérése. A közvetlen járat különösen az üzleti utazások szempontjából jelentős, hiszen az átszállás elhagyása időmegtakarítást és kiszámíthatóbb menetrendet jelent.
Az Egyesült Államok Magyarország egyik fontos Európán kívüli gazdasági partnere, így a közvetlen járat a vállalati kapcsolatok élénküléséhez is hozzájárulhat. A repülési kapacitás ugyanakkor szezonális – október elejéig tart –, ami arra utal, hogy a kereslet alakulását a légitársaság a nyári időszakban teszteli.
Versenyképességi kérdések és piaci realitások
A budapesti–amerikai közvetlen járatok az elmúlt években hiányoztak a kínálatból, így a mostani bejelentés stratégiai jelentőségű a régió versenyképessége szempontjából is. A környező országok több fővárosából folyamatosan elérhetők voltak transzatlanti járatok, ami részben elszívhatta a magyar utasforgalmat.
A 234 férőhelyes Dreamliner kihasználtsága kulcsfontosságú lesz: a légitársaság számára a megfelelő töltöttség biztosítja a gazdaságos működést. Az első hónapok foglalási adatai ezért irányadók lehetnek arra nézve, hogy a szezonális üzemelés a jövőben állandóvá válhat-e.
Az azonban már most kijelenthető, hogy 2026. május 21-től ténylegesen új fejezet nyílik a budapesti légi közlekedésben: a jegyek elérhetők, a menetrendet publikálták, a közvetlen járat pedig újra kézzelfogható közelségbe hozza az amerikai keleti partot a magyar utazók számára.