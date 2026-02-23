Májustól bármelyik napon átugorhatunk Budapestről Amerikába: a jegyek már kaphatók a közvetlen járatra

Közvetlen légi összeköttetés jön létre Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között: 2026. május 21-től napi járat indul Budapestről Philadelphiába, a jegyeket már meg lehet vásárolni az American Airlines oldalán.

Az amerikai Boeing-járatok fedélzetén üzleti, prémiumturista- és turistaosztály is lesz / Fotó: NurPhoto via AFP

Ugorjon át Amerikába bármelyik napon

A jegyek már elérhetők a foglalási rendszerekben, így az őszi szezonig tartó időszakra valóban lehet repülőjegyet vásárolni.

A járatot az American Airlines üzemelteti, amely 2026. május 21. és október 5. között napi rendszerességgel közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A menetrend szerint a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 11:25-kor indulnak Budapestről, és helyi idő szerint 15:00-kor érkeznek meg az amerikai nagyvárosba. A visszaút 18:50-kor kezdődik Philadelphiából, a gép másnap 9:25-kor landol Budapesten.

A fedélzeten üzleti, prémiumturista- és turistaosztály is lesz

– közölte a Budapest Airport.

A közvetlen járat újraindításáról Orbán Balázs is beszámolt a közösségi oldalán, amikor az még csak tervként létezett. A politikai igazgató bejegyzésében hangsúlyozta: a napi összeköttetés nemcsak az utazást teszi kényelmesebbé, hanem hozzájárul a magyar–amerikai gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítéséhez is. Mint írta, az elmúlt hónapokban intenzív munka zajlott annak érdekében, hogy ismét közvetlen légi kapcsolat jöhessen létre a két ország között.

Valóban lehet már jegyet venni májusra

A foglalási rendszerek tanúsága szerint a járatok értékesítése megkezdődött, az utazni vágyók már most lefoglalhatják helyüket a május végén induló gépekre. Ez különösen fontos azoknak, akik előre terveznek, legyen szó üzleti útról, rokonlátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

Philadelphia nemcsak önálló úti célként vonzó, hanem a történelmi jelentősége és a kulturális kínálata miatt is. Továbbá átszállási csomópontként stratégiai szempontból sem elhanyagolható.

A városból könnyen elérhető az Egyesült Államok keleti partjának több meghatározó központja, köztük New York, Washington vagy Boston. Az American Airlines philadelphiai bázisa révén kiterjedt belföldi hálózat kapcsolódik a transzatlanti járathoz, ami tovább növeli a budapesti indulás versenyképességét.