Egyre több az ételfutár Ukrajnában, csak ők mernek kimenni a támadások közepette – fillérekért visznek házhoz szinte bármit

A fizikai boltlátogatás kockázata és kényelmetlensége a tél során jelentősen nőtt Ukrajnában, miközben a fogyasztási igények nem csökkentek. Az élelmiszerre, vízre, alapvető háztartási cikkekre, sőt meleg ruházatra és elektronikai eszközökre továbbra is szükség van. A különbség annyi, hogy mindezt egyre többen rendelik házhoz, ami jó hír a futárszektor számára. A jelenség nem csupán Kijevre korlátozódik. Odessza, Dnyipro, Zaporizzsja, Harkiv, sőt Herszon is érintett, az utóbbi ráadásul folyamatos tüzérségi fenyegetettség mellett.

A futárszektor helyzete Ukrajnában: a mozgósítás is hajtja a rekordkeresletet / Fotó: Anadolu via AFP

Az ATB országos kiskereskedelmi hálózat a Unian hírügynökség megkeresésére közölte: az online, házhoz szállítással teljesített rendelések száma országos szinten közel 80 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A vállalat saját futárszolgálattal nem rendelkezik, alvállalkozókkal – például az iPOST-tal – dolgozik. Hasonló modellben működik a piac többi nagy szereplője is: a Szilpo üzletlánc a Loko és az Uklon Delivery futárcégek partnere, a Zakaz.ua többek között a Metro hálózatát szolgálja ki, míg a Glovo továbbra is széles partnerkörrel van jelen.

A futárszektor helyzete Ukrajnában

Az éles verseny látványosan leszorította az árakat. Az ATB esetében 10 kilogrammig 59 hrivnya (440 forint), 20 kilogrammig 65 hrivnya (485 forint) a szállítási díj, a maximum súlykorlát pedig 50 kilogramm. A kiszállítási idő 60-120 perc. Emellett a kedvezményes bolti árak sok esetben ellensúlyozzák a szállítás költségét, főként a magasabb értékű, kisebb súlyú termékek esetében.

Vjacseszlav Levcsenko, a Bolt Food ételkiszállító platform ukrajnai vezérigazgatója szerint a hideg időszak beálltával a kereslet stabilan magas szinten maradt.

„Az elmúlt egy évben a bolti kiszállítás másodlagos csatornából teljes értékű alternatívává vált az offline vásárlással szemben” – fogalmazott. Hozzátette: a folyamatos áramkimaradások és a fagyok tovább erősítették ezt a trendet, a kereslet pedig tartósan a megemelkedett szinten stabilizálódott.

Andrij Kurszkij, a Zakaz.ua vezérigazgatója megerősítette: minden olyan tényező, amely megnehezíti az offline vásárlást – áramszünet, hideg, rövidített nyitvatartás –, közvetlenül növeli az online rendelések számát. Kijevben a leglátványosabb a hatás, de a tendencia országos.

A mozgósítás hatása ennél nehezebben számszerűsíthető, ugyanakkor a piaci szereplők érzékelik.

Nyugati sajtóhírek korábban 3,7 millió mozgósítás elől „kitérő” férfiról írtak hivatalos forrásokra hivatkozva, bár más becslések is léteznek. A Zakaz.ua szerint a hatás nem robbanásszerű, inkább viselkedésbeli.