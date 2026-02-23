Deviza
EUR/HUF379,36 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,87 0% RON/HUF74,43 0% CZK/HUF15,66 0% EUR/HUF379,36 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF434,03 0% CHF/HUF415,28 0% PLN/HUF89,87 0% RON/HUF74,43 0% CZK/HUF15,66 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piaci szereplők
termék
kereslet
mozgósítás
bolt
futárszolgálat

Egyre több az ételfutár Ukrajnában, csak ők mernek kimenni a támadások közepette – fillérekért visznek házhoz szinte bármit

Ukrajnában a 2025–26-os tél sajátos gazdasági jelenséget hozott felszínre, méghozzá a futár- és házhozszállítási szektor látványos reneszánszát. A pandémia idején már egyszer megtapasztalt szárnyalás most új, kényszerű alapokra helyeződve tér vissza. A rendszeres infrastrukturális támadások, az ezek nyomán kialakuló áramkimaradások, a mínusz 20-25 Celsius-fokos hidegek miatti jeges utcák, valamint a mozgósítás következtében otthon maradó férfiak tömege együtt olyan keresleti hullámot indított el, amely a futárszektor piaci szereplői szerint strukturális változást jelez a fogyasztói magatartásban.
Bujdosó Ivett
2026.02.23, 20:40

A fizikai boltlátogatás kockázata és kényelmetlensége a tél során jelentősen nőtt Ukrajnában, miközben a fogyasztási igények nem csökkentek. Az élelmiszerre, vízre, alapvető háztartási cikkekre, sőt meleg ruházatra és elektronikai eszközökre továbbra is szükség van. A különbség annyi, hogy mindezt egyre többen rendelik házhoz, ami jó hír a futárszektor számára. A jelenség nem csupán Kijevre korlátozódik. Odessza, Dnyipro, Zaporizzsja, Harkiv, sőt Herszon is érintett, az utóbbi ráadásul folyamatos tüzérségi fenyegetettség mellett. 

futárszektor,Couriers work under difficult circumstances in Ukraine's Odesa
A futárszektor helyzete Ukrajnában: a mozgósítás is hajtja a rekordkeresletet / Fotó: Anadolu via AFP

Az ATB országos kiskereskedelmi hálózat a Unian hírügynökség megkeresésére közölte: az online, házhoz szállítással teljesített rendelések száma országos szinten közel 80 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A vállalat saját futárszolgálattal nem rendelkezik, alvállalkozókkal – például az iPOST-tal – dolgozik. Hasonló modellben működik a piac többi nagy szereplője is: a Szilpo üzletlánc a Loko és az Uklon Delivery futárcégek partnere, a Zakaz.ua többek között a Metro hálózatát szolgálja ki, míg a Glovo továbbra is széles partnerkörrel van jelen.

A futárszektor helyzete Ukrajnában

Az éles verseny látványosan leszorította az árakat. Az ATB esetében 10 kilogrammig 59 hrivnya (440 forint), 20 kilogrammig 65 hrivnya (485 forint) a szállítási díj, a maximum súlykorlát pedig 50 kilogramm. A kiszállítási idő 60-120 perc. Emellett a kedvezményes bolti árak sok esetben ellensúlyozzák a szállítás költségét, főként a magasabb értékű, kisebb súlyú termékek esetében.

Vjacseszlav Levcsenko, a Bolt Food ételkiszállító platform ukrajnai vezérigazgatója szerint a hideg időszak beálltával a kereslet stabilan magas szinten maradt. 

„Az elmúlt egy évben a bolti kiszállítás másodlagos csatornából teljes értékű alternatívává vált az offline vásárlással szemben” – fogalmazott. Hozzátette: a folyamatos áramkimaradások és a fagyok tovább erősítették ezt a trendet, a kereslet pedig tartósan a megemelkedett szinten stabilizálódott.

Andrij Kurszkij, a Zakaz.ua vezérigazgatója megerősítette: minden olyan tényező, amely megnehezíti az offline vásárlást – áramszünet, hideg, rövidített nyitvatartás –, közvetlenül növeli az online rendelések számát. Kijevben a leglátványosabb a hatás, de a tendencia országos.

A mozgósítás hatása ennél nehezebben számszerűsíthető, ugyanakkor a piaci szereplők érzékelik.

Nyugati sajtóhírek korábban 3,7 millió mozgósítás elől „kitérő” férfiról írtak hivatalos forrásokra hivatkozva, bár más becslések is léteznek. A Zakaz.ua szerint a hatás nem robbanásszerű, inkább viselkedésbeli.

„Az emberek egy része ritkábban hagyja el az otthonát, jobban megtervezi a bevásárlást, és delegálja azt a futárszolgálatoknak. Ez stabil, kereslettámogató tényező” – fogalmaztak.

A rendelési struktúra is árulkodó. Az ATB adatai szerint országosan az alkohol, a zöldség-gyümölcs, az édességek és az italok vezetik a listát. Kijevben az alkohol és a frissáru mellett a húsipari termékek és a fagylalt is kiemelkedő. A kedvezmények szerepe itt is jelentős: a szezonálisan akciózott termékek – még mínusz 25 fokban is – jól fogynak.

A Zakaz.ua az áramszünetek idején a tartós élelmiszerek, alapvető szükségleti cikkek, palackozott víz és fagyasztott termékek iránti kereslet emelkedését tapasztalta. 

Kiszállítás Kijevben / Fotó: AFP

A Bolt Food adatai szerint a kosarakba 

  • leggyakrabban banán kerül, ezt követi 
  • a palackozott ásványvíz, 
  • a tojás, a burgonya és más zöldségek, valamint 
  • az alacsony alkoholtartalmú italok. 

A banán népszerűsége racionális: tápláló, viszonylag olcsó, nem igényel hűtést, és azonnal fogyasztható. Az éttermi rendelésekben a meleg, laktató ételek dominálnak: levesek, hamburgerek, sült krumpli, pizza, savarma. Régiós különbségek is vannak:

Dnyipróban a csirkés ételek, Odesszában a pizza a legnépszerűbb.

A kereslet ugyanakkor nem korlátlan. Kurszkij szerint az első számú fékező tényező a lakosság fizetőképessége. A reáljövedelmek csökkenése miatt a fogyasztók optimalizálják kosaraikat, helyettesítő termékeket választanak, visszafogják az impulzusvásárlást. 

„A kereslet nem tűnik el, hanem átalakul” – mondta.

A kínálati oldalon legalább ennyi a kihívás. Levcsenko a biztonsági helyzetet említi elsőként: légiriadó idején a rendelések száma visszaesik, majd a riadó lefújása után hirtelen megugrik, ami egyenlőtlen terhelést okoz. 

A zord időjárás és az általános munkaerőhiány csökkenti az aktív futárok számát és munkaidejét.

Kurszkij szerint a szektor „állandó, többtényezős nyomás” alatt működik. A kulcsproblémák: munkaerőhiány a futárok, az áru-összekészítők és a partnerüzletek személyzete körében; energetikai instabilitás, amely befolyásolja az üzletek, raktárak, hűtőrendszerek és IT-infrastruktúra működését; valamint az emelkedő működési költségek, mint az üzemanyag, logisztika és tartalék energiaforrások.

A munkaerőhiány mögötti okokat a szereplők nem részletezik, de a háborús környezet összefüggései egyértelműek. A futárszektor így egyszerre élvezi a keresleti boomot és küzd a kínálat szűk keresztmetszetével.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12851 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu