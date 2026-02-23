Deviza
Telepakolták Dacia terepjárókkal az M7-es új hídját, lenyűgöző a látvány – nem jelent többé gondot a négysávos sztráda a helyieknek

Sikeres próbaterheléssel zárult az M7-es autópálya felett, Velence térségében épült új gyalogos-kerékpáros híd kivitelezése. A forgalomba helyezés előtti utolsó műszaki vizsgán autókkal és gyalogos csoportokkal tesztelték az M7-es felett átívelő szerkezet statikus és dinamikus viselkedését, a mért adatokat pedig összevetették a tervezési számításokkal.
Csókási Annamária
2026.02.23, 20:10

Az M7-es autópálya fölött, Velence térségében épült új gyalogos-kerékpáros híd elérkezett a kivitelezés egyik legfontosabb mérföldkövéhez: 2026. február 19-én sikeresen lezajlott a forgalomba helyezést megelőző próbaterhelés — számolt be róla a Magyar Építők.

m7
Az M7-es autópályát futurisztikus híd íveli át Velence közelében. / Fotó: Magyar Építők

A beruházás a koncessziós autópálya-hálózat fejlesztésének részeként valósult meg, és a Budapest–Balaton kerékpárút egyik kulcseleme lehet, új, biztonságos átkelési lehetőséget teremtve az M7-es felett.

A projekt beruházója az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a híd terveit a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készítette. 

A hibrid szerkezetű műtárgy a kivitelezési szakasz lezárásaként olyan vizsgálaton esett át, amelynek célja annak igazolása volt: a híd a valóságban is pontosan úgy viselkedik-e, ahogyan a tervezés során alkalmazott statikai modellek előre jelezték.

Mit jelent a próbaterhelés a gyakorlatban?

A próbaterhelés elsődleges célja annak ellenőrzése, hogy a szerkezet megfelel-e az előírt terhelési osztálynak. A velencei híd esetében ez 5 kilonewton/négyzetméter (kN/m²) gyalogos teher, valamint egy 2,5 kilonewtonos koncentrált terhelés elviselését jelenti. Ezek az értékek azt modellezik, amikor a hídon sűrű gyalogosforgalom vagy lokálisan nagyobb igénybevétel jelentkezik — írta a Magyar Építők.

A vizsgálat során a szakemberek a mért adatokat összevetették az előzetes számításokkal. Ellenőrizték a lehajlásokat, az alakváltozásokat, a feszültségváltozásokat és a saruk elmozdulását. 

Nyúlásméréseket végeztek, valamint szintezéssel rögzítették a híd geometriáját, kiemelten figyelve a főtartó meghatározó pontjaira, az ívre, a merevítőtartóra és a pályaszerkezetre. A dinamikus vizsgálatok során gyorsulásmérő műszerekkel határozták meg a szerkezet sajátfrekvenciáját, valamint a függőleges hajlító, csavaró és vízszintes lengések jellemzőit. A gyalogosdinamikai mérések külön figyelmet kaptak:

eltérő létszámú csoportok – 2, 10, majd 32 fő – haladtak át a hídon különböző sebességgel, miközben a szakemberek a keletkező gyorsulásokat és a komfortérzetet is értékelték.

Kilenc teherállás, három dinamikus futam

A statikus terhelési sorozat során összesen kilenc teherállást alakítottak ki az üres híd állapotával együtt. A terhelést különböző számú – 12, 20, 32, illetve két alkalommal 16-16 – személygépkocsival biztosították. A cél az volt, hogy a szerkezetet olyan határállapotokban is vizsgálják, amelyek a mindennapi használatban ritkán fordulnak elő, de műszaki szempontból meghatározók.

A próbaterhelés előtt és után részletes állapotfelmérést is végeztek, hogy kizárják az esetleges káros alakváltozásokat, repedéseket vagy egyéb, a forgalomba helyezést befolyásoló elváltozásokat. A beruházó tájékoztatása szerint a korszerű modellezési eljárásoknak köszönhetően néhány százalékos eltérés a számított és a mért értékek között még elfogadható. Jelentősebb különbség esetén azonban részletes vizsgálat indulna annak feltárására, hogy kivitelezési, alapanyag- vagy egyéb probléma áll-e a háttérben.

A helyszíni mérési eredmények alapján a próbaterhelés sikeres volt. A végleges kiértékelés és a megfelelőségi jegyzőkönyv elkészítése még folyamatban van, ennek birtokában indulhat meg a hivatalos forgalomba helyezési eljárás.

Közlekedéspolitikai és térségi jelentőség

A beruházás túlmutat egy önálló műtárgy megépítésén. A Velence térségében megvalósult híd a térségi kerékpáros infrastruktúra erősítését szolgálja, és illeszkedik az országos hálózatfejlesztési törekvésekbe. Az M7-es autópálya eddig fizikai és közlekedésbiztonsági értelemben is akadályozta a gyalogos és kerékpáros kapcsolatokat.

Gazdasági szempontból a fejlesztés hozzájárulhat a Velencei-tó környéki turizmus élénkítéséhez, javíthatja a térség elérhetőségét, és közvetve növelheti a helyi szolgáltatók forgalmát. Közlekedésbiztonsági oldalról a külön szintű átvezetés csökkenti a baleseti kockázatot, hiszen a nem motorizált közlekedők elválasztva haladhatnak át az autópálya felett.

Műszaki oldalról a sikeres próbaterhelés azt jelzi, hogy a tervezési és kivitelezési folyamat összhangban állt az előzetes számításokkal. A végső engedélyezési lépések lezárulta után a gyalogosok és kerékpárosok is birtokba vehetik az új átkelőt, amely a következő években a térség egyik meghatározó infrastruktúra-fejlesztésévé válhat.

 

