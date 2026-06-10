Ezek a lakások aranyat érnek Budapesten – a panoráma milliókat hozhat

A stabilizálódás jeleit mutatja a budapesti lakásbérleti piac, miközben a kiadó lakások száma enyhén csökkent az elmúlt hónapokban. A bérleti díjak ugyanakkor továbbra is jelentős eltéréseket mutatnak a lokáció, az ingatlan állapota és mérete alapján – derül ki a Cordia és az Ingatlan.com közös elemzéséből.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Május közepén a használt budapesti lakások medián bérleti díja 270 ezer forint volt, míg az új építésű ingatlanok esetében 308 ezer forintot kellett fizetniük a bérlőknek. A fővárosi átlagos lakbér így 275 ezer forintra emelkedett.

A kínálat ezzel párhuzamosan mérséklődött: a korábbi tízezer után már csak 9500 kiadó lakást hirdettek Budapesten. Az új építésű bérlakások száma ugyanakkor továbbra is ezer körül stagnál.

Az elemzés szerint az új lakások tulajdonosai átlagosan közel 6700 forintos négyzetméterenkénti havi bérleti díjjal számolhatnak, míg a régebbi ingatlanok esetében ez az összeg alig haladja meg az 5500 forintot.

Tettamanti Iván, a Cordia értékesítési igazgatóhelyettese szerint a lakbéreket elsősorban a lokáció, az épület kora és az ingatlan mérete határozza meg, de fontos szerepet játszik a környék infrastruktúrája, a közlekedési kapcsolatok, valamint az egyetemek és irodaházak közelsége is.

A kisebb, új építésű stúdiólakások továbbra is keresettek: ezek medián bérleti díja eléri a 230 ezer forintot, ami négyzetméterenként több mint 7100 forintos bevételt jelenthet a tulajdonosoknak. A prémium kategóriát ugyanakkor a három vagy több hálószobás lakások képviselik, ahol a medián bérleti díj már 723 ezer forint körül alakul.

A városrészen belüli elhelyezkedés is jelentős hatással van az árakra. A VIII. kerületi Corvin negyedben egy átlagos stúdiólakás havi bérleti díja 240-250 ezer forint között mozog, míg a Corvin sétányon található új építésű lakásokért már közel 300 ezer forintot is elkérhetnek a tulajdonosok.

A különbség a nagyobb lakások esetében még látványosabb: a háromszobás otthonok a városrész átlagos, valamivel 400 ezer forint feletti bérleti díjával szemben a sétányon átlagosan 515 ezer forintért találnak bérlőre.