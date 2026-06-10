Ezek a lakások aranyat érnek Budapesten – a panoráma milliókat hozhat
A stabilizálódás jeleit mutatja a budapesti lakásbérleti piac, miközben a kiadó lakások száma enyhén csökkent az elmúlt hónapokban. A bérleti díjak ugyanakkor továbbra is jelentős eltéréseket mutatnak a lokáció, az ingatlan állapota és mérete alapján – derül ki a Cordia és az Ingatlan.com közös elemzéséből.
Május közepén a használt budapesti lakások medián bérleti díja 270 ezer forint volt, míg az új építésű ingatlanok esetében 308 ezer forintot kellett fizetniük a bérlőknek. A fővárosi átlagos lakbér így 275 ezer forintra emelkedett.
A kínálat ezzel párhuzamosan mérséklődött: a korábbi tízezer után már csak 9500 kiadó lakást hirdettek Budapesten. Az új építésű bérlakások száma ugyanakkor továbbra is ezer körül stagnál.
Az elemzés szerint az új lakások tulajdonosai átlagosan közel 6700 forintos négyzetméterenkénti havi bérleti díjjal számolhatnak, míg a régebbi ingatlanok esetében ez az összeg alig haladja meg az 5500 forintot.
Tettamanti Iván, a Cordia értékesítési igazgatóhelyettese szerint a lakbéreket elsősorban a lokáció, az épület kora és az ingatlan mérete határozza meg, de fontos szerepet játszik a környék infrastruktúrája, a közlekedési kapcsolatok, valamint az egyetemek és irodaházak közelsége is.
A kisebb, új építésű stúdiólakások továbbra is keresettek: ezek medián bérleti díja eléri a 230 ezer forintot, ami négyzetméterenként több mint 7100 forintos bevételt jelenthet a tulajdonosoknak. A prémium kategóriát ugyanakkor a három vagy több hálószobás lakások képviselik, ahol a medián bérleti díj már 723 ezer forint körül alakul.
A városrészen belüli elhelyezkedés is jelentős hatással van az árakra. A VIII. kerületi Corvin negyedben egy átlagos stúdiólakás havi bérleti díja 240-250 ezer forint között mozog, míg a Corvin sétányon található új építésű lakásokért már közel 300 ezer forintot is elkérhetnek a tulajdonosok.
A különbség a nagyobb lakások esetében még látványosabb: a háromszobás otthonok a városrész átlagos, valamivel 400 ezer forint feletti bérleti díjával szemben a sétányon átlagosan 515 ezer forintért találnak bérlőre.
A prémium lokációk továbbra is kiemelkedő szerepet játszanak a piacon. A XIII. kerületi Marina parton a Duna-panorámás lakások négyzetméterenkénti havi bérleti díja eléri a 9-10 ezer forintot, ami mintegy másfélszerese a környék nem panorámás, de hasonló állapotú ingatlanainak.
A szakértők szerint az ilyen presztízsértékű adottságok a jövőben is jelentős felárat biztosíthatnak a tulajdonosoknak a bérleti piacon.
Az Airbnb-szabályozás átrendezte a kínálatot
Érezhető hatással volt a piacra a VI. kerületben bevezetett, 2026-tól életbe lépő Airbnb-tilalom is. A rövid távú lakáskiadás visszaszorítása miatt egyre több, korábban turisták számára fenntartott ingatlan jelent meg a hosszú távú bérleti piacon.
A kerületben még 2024 szeptemberében tartottak népszavazást a kérdésről, ahol alacsony részvétel mellett, de a tiltáspártiak győztek, ezután önkormányzati rendelet is született az Airbnb betiltásáról Terézvárosban. Ezt követően kért törvényességi felülvizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, amit a Kúria elutasított, kimondva ezzel, hogy
nem törvényellenes a városrész Airbnb-rendelete.
Az év elején már közel 1600 kiadó lakás várta a bérlőket Terézvárosban, ami négyéves rekordnak számít. A kínálat háromnegyedét ráadásul felújított vagy újszerű állapotú lakások teszik ki.
A Cordia szerint a budapesti bérleti piac jelenleg kiegyensúlyozottabb képet mutat, ugyanakkor a prémium lokációk, a modern ingatlanok és az olyan extra adottságok, mint a panorámás kilátás vagy a vízparti elhelyezkedés, továbbra is jelentős felárat biztosítanak a tulajdonosok számára.