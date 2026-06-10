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Budapest Air­port
repülőtér-fejlesztés
repülőtér

Fontos változásokkal készül a Budapest Airport a nyári csúcsidőszakra

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A Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport több fejlesztéssel és kapacitásbővítéssel támogatja a repülőtér megközelítését és az utasforgalom gördülékeny kezelését a nyári szezonban.
VG
2026.06.10, 13:20
Frissítve: 2026.06.10, 13:35

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az elmúlt években vezető helyet szerzett: a régió leggyorsabban fejlődő repülőterévé vált. 2025-ben minden korábbi rekordot megdöntve 19,6 millió utast és közel 420 ezer tonna árut kezelt.

Jelentős változásokat jelentett be a nyári szezonra a Budapest Airport Fotó: Bud.hu
Jelentős változásokat jelentett be a nyári szezonra a Budapest Airport / Fotó: Bud.hu

Így készül a nyári szezonra a Budapest Airport

Idén nyáron már több mint 7000 parkolóhellyel és közel 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. 

Június 1-jén megnyílt az új Relax parkoló, amely jelentősen bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást.

A kedvező árú parkoló mintegy kétezer új férőhelyet biztosít az autóval érkezőknek, emellett csaknem 50 elektromos töltőpont is rendelkezésre áll. A terminálépület és a parkoló között buszok közlekednek, 15 percenként indulnak a járatok, menetidejük mintegy nyolc perc, de a parkoló akár gyalogosan is megközelíthető egy negyedórás sétával.

A Budapest Airport továbbra is biztosítja a lehetőséget az utasok gyors és kényelmes ki- és beszállítására a személyautóval érkezőnek. A termináltól mindössze néhány perc sétára található Terminál parkolóban dedikált zóna áll rendelkezésre. A megoldás alternatívát jelent az indulási szinten található Premium Drop-off zónához képest is, miközben mind az érkező, mind az induló utasok számára gyors hozzáférést biztosít a terminálhoz – írták a közleményben.

A közösségi közlekedést választó utasok számára is további fejlesztések várhatók.

A Budapest Airport támogatja a 100E Airport Express buszjárat sűrítését, melynek célja a szolgáltatási színvonal és az utazási élmény javítása. A fejlesztések részeként a Budapest Airport több projektet is előkészít a járatok hatékonyabb kiszolgálása érdekében, köztük beszállítási zóna, valamint jegyérvényesítő rendszer kialakítását.

A taxival közlekedő utasok számára a Budapest Airport szerződött partnerei a Főtaxi és az Uber. A hagyományos taxiállomás a 2A és 2B terminál érkezési szintjén érhető el. Az általános Uber-rendelések a 2A oldalon, míg speciális Uber-rendelések, például nagyobb méretű, XXL járművek a 2B oldalon vehetők igénybe. Az autómegosztó szolgáltatások közül a GreenGo, a Mol Limo és a Wigo is elérhető a repülőtéren. A háztól házig transzferszolgáltatást nyújtó MiniBUD pedig prémiumkategóriás kisbuszokkal tervezi bővíteni szolgáltatásait, tovább növelve az utasok kényelmét és az utazási élményt.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.
 

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