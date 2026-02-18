Ferihegy 3: máris itt van, indul az új repülőtéri terminál építése, ilyen hamar nem is vártuk

Többször is beszámolt az Origo arról a több mint ezermilliárd forintos, nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségű beruházásról, amelynek keretében nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés indulhat Ferihegyen és környékén. A projekt részeként új repülőtéri terminál, gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését.

Duplázódhat a repülőtér forgalma / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagy ívű bővítése és korszerűsítése. Az új terminál épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletétele 2026. február 20-án lesz – tájékoztatott a Budapest Airport.

A társaság közleményében hangsúlyozta: a magyar légi közlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárulhat Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

Ezek a tervezett fejlesztések

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer három sávos új közút készülhet el a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet,

ezzel párhuzamosan pedig, szintén 2035-ig elkészülhet a ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósítás sorrendjében elsőként a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki. Körülbelül 200 milliárd forintból fejlesztenék az Üllői út külső szakasza és a légikikötő közötti kapcsolatot. A 12 kilométer hosszú, kétszer három sávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. A kiviteli tervek véglegesítése az elmúlt időszakban zajlott, az engedélyek megszerzését 2026 első fél évére valószínűsítették, ezt követően mintegy két évig tarthat az építkezés.

Korábbi hírek szerint az új ferihegyi terminál körülbelül nyolc év alatt épülhet meg, nagyjából 400 milliárd forintos költségvetéssel. A cél az, hogy a 3-as terminál 2035-ös befejezésével egy időben elkészüljön a reptéri vasút is. A szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházásból egy 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózathoz kapcsolódva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válhatnak.

Kinőtték a repülők, nem lehet tovább várni: át kell építeni Ferihegyet, már ki is írták a közbeszerzést – óriási feladat vár a nyertesre Közbeszerzést hirdetett a Budapest Airport a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyik kulcsfontosságú gurulóútjának felújítására és a hajtóműpróbázó terület új összeköttetésének kiépítésére. A mintegy féléves kivitelezési határidővel meghirdetett ferihegyi beruházás célja a kapacitás bővítése, a műszaki állapot javítása és a légi forgalom biztonságának növelése a növekvő utas- és gépforgalom mellett.

Duplázódhat a repülőtér forgalma

A hosszú évek óta tervezett reptéri gyorsvasút a Nyugati tér és Ferihegy között a tervek szerint 5–10 percenként közlekedne, és a fővárossal történt megállapodás alapján Rákosrendezőnél is megállna. A jegyár várhatóan 3000–4000 forint körül alakulna, ami a taxikhoz képest kedvező alternatív lehet.