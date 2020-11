A multifunkcionális otthonoké a jövő

Korábban kevésbé fontos elvárásokat tehet hangsúlyosabbá a lakással és annak környékével kapcsolatban az otthoni munkavégzés elterjedése.

A Living, Magyarország vezető ingatlanfejlesztő vállalata, a Wing Zrt. lakóingatlanokra specializálódott márkája és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös kutatásban arra keresték a választ, hogy a jövőben miként változhatnak meg a lakásokkal kapcsolatban támasztott vevői igények.

Eszerint a ma még újdonságnak számító szolgáltatások, mint a közösségi nappali vagy a business corner egyre népszerűbbek lehetnek a vásárlók körében, miközben a legmegfelelőbb lakás persze mindenkinek mást jelent, az egyéni elvárásokat számos tényező befolyásolja. Így például az, ha a lakásnak otthoni irodaként is szolgálnia kell a lakóit, ami a pandémia által előidézett egyik legmarkánsabb és tartós változásnak ígérkezik.

Családok és a középosztálybeli, az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező fia­talok körében készített nemrég felmérést Svájcban a Credit Suisse arról, hogy milyen számukra az ideális otthon. A fiatalok a legfontosabb elvárásaik közé sorolták a szép kilátást, a lakás magas értékét és az ingatlan nyugati fekvését. A családok viszont többre értékelték például a hangszigetelést, a jól berendezhető, multifunkcionális helyiségeket és a reggeli napsütést. Ezeket a fontossági sorrendeket is átírhatja a home office térhódítása. A családok körében például még lényegesebbé válhatnak az eddig is hangsúlyos elvárások, például az egyes helyiségek többirányú hasznosítási lehetősége. Aki otthoni munkavégzésre tér át, annak jellemzően fontossá válik, hogy napfényes környezetben tölthesse a napjait, aminek a régi belvárosi bérházak kevéssé tudnak megfelelni a sűrű beépítettség miatt. Az otthoni munka révén felértékelődik az erkély, illetve az, hogy pél­dául legyen a társasháznak belső kertje.

Ugyancsak felértékelődött az egész napi otthonlét miatt a hűtés és a fűtés szabályozhatósága, a személyre szabható üzemeltetés lehetősége, amit az okosotthonrendszerekkel költséghatékonyan és komfortosan lehet biztosítani. Az otthon végzett munka esetén fontos az egész napi csend, azaz a megfelelő hangszigetelés minden irányban.

Ha egyszerre többen dolgoznak otthon, vagy a gyerekek napközben, illetve délután otthon vannak, a lakáson belüli falak hangszigetelése is lényegessé válik. A svájci tanulmány szerint a fiatal irodai dolgozók számára az akusztikai elkülönülés korábban nem volt fontos szempont a lakásválasztásnál, sőt a legkevésbé értékelt paraméterek közé tartozott, ebben azonban a home office terjedésével változások várhatók. Lényegessé vált a lakás megfelelő felszereltsége is, hiszen laptoppal a kézben, a kanapén végezni a munkát, csak ideiglenesen lehet. Szükség van egy sarokra vagy egy dolgozószobára, amelyet irodafunkcióval lehet ellátni, vagyis a berendezhetőség túlmutat a lakás méretén is, hiszen két azonos nagyságú helyiség bútorozhatósága nagyon eltérő lehet.

Változást várnak az ingatlanfejlesztők a lakóépületek kínálta szolgáltatások tekintetében is.

Magyarországon még kevés példa akad a közösségi funkciók beépítésére, a home office ez iránt is növelheti az igényt. A Living-lakóparkokban található közösségi nappali, business corner vagy könyvtár egyaránt jó kiszolgálója a megváltozott életstílusnak, és segíthet a munka és a magánélet egyensúlyának kialakításában.

Mindezeken túl a környék kínálta lehetőségekre más elvárásokkal, de egyre inkább figyel­nek a lakásvásárlók. Akik nem járnak távolabbra dolgozni, azoknak még szorosabbá válik a kapcsolatuk a mikrokörnyezetükkel, ott szeretnének sétálni, kocogni, vagy elintézni a bevásárlást. E tekintetben nagy különbségek vannak az egyes városrészek között. A belvárosi kerületekben sok szolgáltatás elérhető, viszont sűrűn be vannak építve, szűkösek, ráadásul a turisták által is nagyon kedveltek, helyenként túlzsúfoltak. Előnyük viszont, hogy közel van több nagy budapesti zöldfelület is. A külsőbb kerületek családi házas övezetei kevésbé beépítettek, de a nagyobb parkok messzebb vannak, és sokkal többet kell utazni a szórakozási lehetőségekért is.