Energia: az utolsó percekben lehet az EU ahhoz, hogy kidolgozza a közelgő válság enyhítésének lépéseit

A történelem legnagyobb energiaválsága még csak kibontakozóban van, amire a világ nagy régiói készülni és reagálni egyaránt próbálnak. Európa azért van különösen nehéz helyzetben, mert energiaimportnak való kitettsége jelentős, miközben az orosz energiahordozóktól próbál függetlenedni. Ebben a helyzetben az Európai Bizottság szerdán olyan javaslatcsomagot mutatott be, amelynek célja, hogy megvédje az európaiakat a fosszilis energia válságának hatásaitól, és felgyorsítsa az átállást a tiszta, hazai forrásból származó energiára. Ez persze továbbra sem lesz egyszerű és gyors menet, pedig minden a bürokrácia csökkentése és a folyamat felgyorsítása mellett szól – írja az Origo.

Óriási energiaválság bontakozik ki, az EU-nak érdemes lenne sietnie a közösség egészét érintő válságenyhítő intézkedésekkel (illusztráció) / Fotó: Méhes Dániel

Sokkal több pénz megy el az EU-ból energiaköltségekre, mint korábban, mennyiségi többlet nélkül

A lap a bizottsági állásfoglalásra hivatkozva arról ír, hogy a kontinens 24 milliárd eurót költött többletként energiára az iráni háború kitörését követően mostanáig, miközben enegiából nem jutott többlethez a bizottsági közlések szerint. Eközben a háború nyomán kibontakozó energiaválság csak most kezd mélyülni. A bizottság szerint a kontinens az évtized második energiaválságával szembesül, ezért az Európai Unió célja, hogy

csökkentse a földgáztól való függőséget,

összehangolja a benzin-, dízel- és repülőgépüzemanyag-ellátást,

valamint felgyorsítsa a megújuló energiaforrások kiépítését.

„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak Európa importált fosszilis energiahordozóktól való függőségének árát” – közölte a bizottság az állásfoglalásban.

Mivel a közel-keleti olaj- és üzemanyag-szállítmányok jelentős része továbbra is a Hormuzi-szoros térségében rekedt, az EU felgyorsítja a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy biztosítsa a repülőgép-üzemanyag és a dízel elérhetőségét, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásának kihasználását is. Az is világos, hogy az EU-nak lépnie kell a leginkább rászoruló háztartások, valamint az energiaár-robbanásnak leginkább kitett iparágak megsegítése érdekében. A válság forgatókönyvének találni előzményét a közelmúltból: 2022-ben az orosz gázszállítások összeomlása idézett elő megélhetési válságot, és sok energiaigényes európai iparágat versenyképtelenné tett.