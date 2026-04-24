Energia: az utolsó percekben lehet az EU ahhoz, hogy kidolgozza a közelgő válság enyhítésének lépéseit

Európa 24 milliárd eurót (kb. 8805 milliárd forintot) költött energiára pluszban az iráni háború kitörése óta anélkül, hogy ezért az összegért akárcsak egyetlen pluszmolekulányi energiahordozóhoz jutott volna – tette közzé az Európai Bizottság. Az EU-s testület szerint az energiapiacon sokasodó, s közben mélyülő válságjelenségek miatt fel kell gyorsítani azokat a folyamatokat, amelyek Európa energiaimport-kitettségét csökkentik.
VG
2026.04.24, 15:49

A történelem legnagyobb energiaválsága még csak kibontakozóban van, amire a világ nagy régiói készülni és reagálni egyaránt próbálnak. Európa azért van különösen nehéz helyzetben, mert energiaimportnak való kitettsége jelentős, miközben az orosz energiahordozóktól próbál függetlenedni. Ebben a helyzetben az Európai Bizottság szerdán olyan javaslatcsomagot mutatott be, amelynek célja, hogy megvédje az európaiakat a fosszilis energia válságának hatásaitól, és felgyorsítsa az átállást a tiszta, hazai forrásból származó energiára. Ez persze továbbra sem lesz egyszerű és gyors menet, pedig minden a bürokrácia csökkentése és a folyamat felgyorsítása mellett szól – írja az Origo.

Óriási energiaválság bontakozik ki, az EU-nak érdemes lenne sietnie a közösség egészét érintő válságenyhítő intézkedésekkel (illusztráció) / Fotó: Méhes Dániel

Sokkal több pénz megy el az EU-ból energiaköltségekre, mint korábban, mennyiségi többlet nélkül

A lap a bizottsági állásfoglalásra hivatkozva arról ír, hogy a kontinens 24 milliárd eurót költött többletként energiára az iráni háború kitörését követően mostanáig, miközben enegiából nem jutott többlethez a bizottsági közlések szerint. Eközben a háború nyomán kibontakozó energiaválság csak most kezd mélyülni. A bizottság szerint a kontinens az évtized második energiaválságával szembesül, ezért az Európai Unió célja, hogy 

  • csökkentse a földgáztól való függőséget, 
  • összehangolja a benzin-, dízel- és repülőgépüzemanyag-ellátást, 
  • valamint felgyorsítsa a megújuló energiaforrások kiépítését.

„Kevesebb mint öt éven belül immár másodszor fizetik meg az európaiak Európa importált fosszilis energiahordozóktól való függőségének árát” – közölte a bizottság az állásfoglalásban.

Mivel a közel-keleti olaj- és üzemanyag-szállítmányok jelentős része továbbra is a Hormuzi-szoros térségében rekedt, az EU felgyorsítja a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy biztosítsa a repülőgép-üzemanyag és a dízel elérhetőségét, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásának kihasználását is. Az is világos, hogy az EU-nak lépnie kell a leginkább rászoruló háztartások, valamint az energiaár-robbanásnak leginkább kitett iparágak megsegítése érdekében. A válság forgatókönyvének találni előzményét a közelmúltból: 2022-ben az orosz gázszállítások összeomlása idézett elő megélhetési válságot, és sok energiaigényes európai iparágat versenyképtelenné tett.

A bizottság jogalkotási javaslatot is előterjeszt a hálózati díjakról és az adóztatásról, 

amelynek célja, hogy a villamos energia alacsonyabb adóterhet viseljen, mint a fosszilis tüzelőanyagok. 

Ez ösztönözné a hazai megújuló energiaforrásokból történő termelést, amelyek részben kiválthatnák a dráguló gáztüzelésű energiát.

Az iráni háború kellett ahhoz, hogy az EU is belássa, szükség van az atomerőművekre. Von der Leyenék ezért most azt kérik a tagállamoktól, hogy ne szereljék le az atomerőműveket idő előtt – részleteket a Világgazdaság oldalán ebben a cikkben talál.

Az iráni háború gyakorlatilag elvágta Európa repülőgépüzemanyag-importjának nagy részét, miközben a helyi termelés közel két évtizede csökken a finomítók bezárása vagy bioüzemanyag-termelésre való átállása miatt. Az azonnali intézkedések enyhíthetik a terheket, különösen a háztartások számára, és segíthetnek a repülőgép-üzemanyag elosztásában is, amelyből az iparági szereplők szerint heteken belül hiány alakulhat ki, ezen a helyzeten segíthetne egy új koordinációs mechanizmus.

Further details can be read in the Origo article.

