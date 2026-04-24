Csernobil újjászületik: napelempark nőtt ki az atomkatasztrófa romjai között – egy hónap múlva áramot termel a tiltott zóna

Napelemparkot építenek a csernobili atomerőmű területén, és már egy hónapon belül megindulhat az áramtermelés. A projekt célja elsősorban az objektum saját energiaellátásának biztosítása és a költségek csökkentése.

A csernobili tiltott zóna új szerepet kap: napelemekkel termelnek majd áramot a létesítmény működtetéséhez / Fotó: NurPhoto via AFP

A csernobili atomerőmű neve évtizedeken át egyet jelentett a katasztrófával, most azonban egy egészen más irányba mozdul el a történet. A létesítmény területén egy két megawatt teljesítményű napelempark építése gyakorlatilag befejeződött, és a tervek szerint már egy hónapon belül megkezdheti a villamosenergia-termelést.

Szerhij Tarakanov vezérigazgató az Unian ukrán hírügynökségnek elmondta:

A rendszer elsődleges célja nem a profit, hanem az, hogy csökkenjenek az objektum működtetésének költségei.

Az energiakiadások ugyanis jelentős részt tesznek ki a csernobili komplexum költségvetésében. A projekt egyelőre nem célozza a villamosenergia-piacra való belépést, de a vezetés nem zárja ki, hogy a jövőben ilyen irányba is nyitnak.

A csernobili zóna komoly feladatok előtt áll. Az ukrán kormány megbízásából zajlik az egykori reaktorblokkok leszerelése, valamint a hírhedt szarkofág átalakítása, hogy hosszú távon is biztonságos legyen a környezet számára. Ez egy rendkívül összetett és költséges folyamat, amely még évekig eltarthat.

Tarakanov szerint a tiltott zóna jövője nem a teljes elhagyás, hanem az újrahasznosítás lehet. A terület hatalmas, az infrastruktúra jelentős része már adott, beleértve az energiahálózatot és a vízellátást is. Emiatt ideális helyszín lehet további zöldenergia-fejlesztések számára, sőt akár új atomerőművi blokkok telepítésére is. Az engedélyezési folyamatot az is egyszerűsíti, hogy a zónában nincs állandó lakosság, így nincs szükség társadalmi egyeztetésekre.

Nem ismétlik meg a múlt hibáit Csernobilban

A vezérigazgató ugyanakkor egyértelművé tette: nem támogatja a kis moduláris reaktorok alkalmazását ezen a területen. Álláspontja szerint az 1986-os katasztrófa tanulságai azt mutatják, hogy csak bevált, nagy teljesítményű és magas biztonsági szintű technológiákat szabad alkalmazni.