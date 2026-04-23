Felzárkózás és fenntarthatóság: a magyar fejlődési pálya dilemmái

Az Európai Unió (EU) tagállamai közötti fejlettségi különbségek és a felzárkózás üteme régóta a gazdasági és társadalmi elemzések középpontjában állnak. Magyarország európai uniós helyzetének értékelésekor a leggyakrabban idézett mutató az egy főre jutó GDP. A vásárlóerő-paritáson számolt érték 2025-ben az uniós átlag 76 százalékát érte el, ami hosszabb távon mérsékelt felzárkózást jelez. A tendencia ugyanakkor nem egyenletes, az elmúlt években a közeledés üteme lassult. A gazdasági fejlettségnek ez a klasszikus indikátora azonban nem képes megragadni a jóllét komplex dimenzióit. A háztartások fogyasztása, a kereseti viszonyok és a nyugdíjak szintje már kevésbé kedvező képet festenek, rámutatva a makrogazdasági teljesítmény és az életszínvonal között fennálló feszültségekre.

Felzárkózás és fenntarthatóság: a magyar ipar erősödése a cél / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Központi Statisztikai Hivatal közel két évtizede rendszeresen megjelenő Fenntartható fejlődési célok Magyarországon című kiadványa komplex képet kíván nyújtani hazánk gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetéről. A kötet nem egyetlen mutatóra, hanem egy több mint száz indikátorból álló rendszerre támaszkodva vizsgálja ezen folyamatokat. Az indikátorrendszer a fenntarthatósági célok mentén mutatja be és egymással összefüggésben értelmezi a kapcsolódó jelenségeket, lehetővé téve komplexebb következtetések levonását is. A fenntarthatóság tágabb kontextusában Magyarország fejlettségi pozíciója árnyaltabb, mint amit a makrogazdasági indikátorok sugallanak.

Miközben a munkaerőpiaci jelzőszámok, különösen a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulása relatív erősséget jeleznek, addig a fenntartható fejlődés más kulcsterületein, mint például a környezetvédelem, az oktatás vagy az intézményi működés terén tartós fejlesztési szükségletek azonosíthatók. A kompozit fenntarthatósági mutató alapján hazánk az uniós rangsor 17. helyén, a középmezőny alsó szegmensében szerepel. A kiadvány rámutat, hogy az egyes indikátorok közötti eltérések nem anomáliák, hanem a gazdasági-társadalmi rendszerek belső feszültségeinek lenyomatai. Egy adott területen elért előrelépés más dimenziókban együtt járhat kedvezőtlen folyamatokkal is.