A hamarosan megalakuló kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András nemrégiben kijelentette, hogy a tervek szerint 2030-ra teljesíteni kell a maastrichti kritériumokat az euró bevezetés érdekében.

Az euró bevezetése – feltételek, előnyök és hátrányok / Fotó: Vémi Zoltán

A terv első ránézésre ambiciózusnak tűnik, tekintve a költségvetés jelenlegi helyzetét, de nézzük sorban, mik pontosan a feltételek.

Az euró bevezetés feltételei

Árstabilitási feltétel: az Eurostat módszertana szerint számított (HICP) infláció az egyéves, vizsgált időszakban maximum 150 bázisponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációval rendelkező EU-tagállam inflációjának átlagát, és ezt fenntartható módon kell elérni, nem egyszeri intézkedéssel, beavatkozással. Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a hazai infláció, a tavalyi évben 4,4 százalékos volt az átlagos infláció, de még így is meghaladta a követelményt. A 3 legalacsonyabb inflációjú tagállam Ciprus (0,8 százalék), Franciaország (0,9 százalék) és Olaszország (1,7 százalék) volt, az átlaguk 1,13 százalék, tehát maximum 2,63 százalékos inflációval teljesült volna a kritérium. A közel-keleti válság miatt a következő hónapokban emelkedő inflációra számíthatunk, ugyanakkor ez minden tagállamot érint, tehát várhatóan nem fog jobban kinyílni az olló. Az államháztartás fenntarthatóságának feltételei, amelyet az 1997-ben elfogadott Stabilitási és Növekedési Paktum ban rögzítettek: a költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, és nem lehet folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás. A GDP-arányos államadósság vagy nem haladhatja meg a 60 százalékos szintet, vagy amennyiben felette van, folyamatos csökkenést kell produkálni. Ez a legfontosabb kritikus pont, a tavalyi költségvetési hiány a GDP 4,7 százalékát tette ki, és már most látható, hogy az idei évben 6-7 százalékos deficitre lehet számítani. A GDP-arányos államadósság 74,6 százalékos volt, és egyelőre nincs csökkenő pályán. Az új kormány egyik legnehezebb feladata lesz, hogy a költségvetési hiányt fenntarthatóan csökkenő pályára állítsa érdemi megszorítások nélkül. A hiány csökkenése pozitívan hatna a többi mutatóra is, értelemszerűen csökkenti a GDP-arányos államadósságot, a kockázati prémium csökkenésén keresztül a hosszú távú kamatot, illetve a devizaárfolyam stabilitásán keresztül az inflációt is. Árfolyam-stabilitási feltétel: az euró bevezetését megelőzően, legalább két évet el kell tölteni az ERM-II-es árfolyamrendszerben. Egy meghatározott referencia-árfolyamtól az árfolyam maximum 15-15 százalékkal térhet el, de a gyakorlatban ennél jóval szűkebb árfolyammozgást vár el az Európai Unió. Az árfolyam-stabilitást komolyabb jegybanki beavatkozás nélkül kell elérni. Az árfolyamrezsimbe való belépéshez az Európai Unió stabil makrogazdasági mutatókat, fiskális hitelességet vár el, illetve a bankrendszer stabilitását. Fontos tudni, hogy a rendszerbe való belépéskor még nem szükséges teljesíteni a többi kritériumot. Kamatfeltétel: a hosszú távú, állam által felvehető hitelek kamatlába az egyéves, vizsgált időszakban maximum 200 bázisponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációval rendelkező EU-tagállam átlagos kamatlábát. A tízéves piaci állampapírhozamokat kell itt összehasonlítani. Jelenleg ez a kritérium sem teljesül, bár az elmúlt időszakban sokat javult a helyzet. Itt nem a tavalyi átlagokat érdemes vizsgálni, mivel a választás előtt jelentősen csökkent a magyar hosszú hozamszint. A három legalacsonyabb inflációval rendelkező tagállam átlagos tízéves hozama jelenleg 3,68 százalék, Magyarországé a második legmagasabb Románia után, 6 százalék, míg a küszöbérték jelenleg 5,68 százalék. Amennyiben a költségvetési hiányt sikerül fenntartható módon csökkenteni, teljesülni fog ez a feltétel.

Horvátország és Bulgária példája

Magyarországon szabadon lebegő árfolyamrendszer van, míg Horvátországban és Bulgáriában már az ERM-II rendszer előtt is részben rögzített volt az árfolyam. A horvát kuna 1994–2020 között menedzselt lebegő rendszerben mozgott, míg a bolgár levát már az 1997-es bankválság után rögzítették, először a német márkához, majd 1999-től az euróhoz. A magyar euróbevezetés egyik kulcsfontosságú tényezője az optimális átváltási árfolyam kijelölése lehet majd. A túl erősen meghatározott átváltási árfolyam tartósan ronthatja a folyó fizetési mérleget, míg egy túl gyengén meghatározott átváltási árfolyam akár hosszú távon is többletinflációt generálhat.