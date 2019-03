Kapósak a Velencei-tó ingatlanjai

Habár tovább bővül a kereslet és emelkednek az árak a Velencei-tónál, még mindig rendkívül versenyképes az ingatlanpiaca a budapestihez képest. A tó települései igen jó feltételeket kínálnak: természetközeli állapotokat, vízpartot, jó közlekedést és megfizethető árakat.

A kereslet továbbra is nő a Velencei-tó környéki ingatlanpiacon, ezzel párhuzamosan pedig az árak is mintegy 10-20 százalék közötti mértékben emelkedtek a tavalyi évben. A leginkább a 15-25 millió forintba kerülő eladó ingatlanokat keresik a vevők, hiszen ezért az árért már egy elfogadható minőségű házat kapnak kerttel, miközben ekkora összegért Budapesten legfeljebb egy kis vagy közepes méretű panellakást vehetnének.

– jelezte dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának vezetője.

Igaz ugyanakkor az is, hogy míg egy-két éve 15 millióért még átlagos házakat, nyaralókat lehetett venni, ma már egyre kevesebb hasonló összegű ajánlattal találkozunk. Ebbe az árkategóriába általában csak a 40 négyzetméter körüli nyaralók férnek bele, míg

a 20-25 milliós sávba a 60-80 négyzetméteres házak kerülnek.

Természetesen ezek sem újszerűek, a szépen felújított házak ára 30 millió forinttól indul. Akadnak új beruházások is, melyeknél a négyzetméterár 500-900 ezer forint között mozog, elhelyezkedéstől és minőségtől függően.

De nem csak a kedvező árak vonzzák a vevőket a Velencei-tóhoz, hanem a jó közlekedési adottságok is. Hiszen akár autópályán, akár vonattal gyorsan elérhető a főváros, miközben közel a vízpart is. Nem véletlen, hogy az elmúlt egy évben 10 százalékos mértékben növekedett a lakosság száma Gárdonyban és Agárdon, ami érezhető a forgalom növekedésén is: a 7-es úton most a téli időszakban is jóval erősebb forgalommal találkozhattunk, mint néhány évvel korábban. Ez azonban még nem jelent gondot a települések és a közlekedés számára.

A vevők a települések közül leginkább Agárdot, Gárdonyt, Velencét keresik, és ezeken a településeken belül is leginkább azokat az ingatlanokat, melyekhez közel található nem csak a vasútállomás, hanem a vízpart is. Az ilyen ingatlanok igen gyorsan, egy-két hét alatt elkelnek, de természetesen csak akkor, ha az árazás is megfelelő.”

– mondta Kovács Csaba.

Pákozd-Sukoró és Pázmánd környéke némileg talán kevésbé vonzó, aminek csak egy oka van: a tömegközlekedés nem annyira kiépített, hiszen nincs vasút, csak busz. Ugyanakkor, aki vállalja az autós közlekedést, nem kötődik a vasúthoz, az rendkívül jó áron tud kiváló adottságú ingatlanokat kifogni.

Emellett pedig ott vannak a környék kevésbé ismert települései, mint Dinnyés, Kápolnásnyék vagy Baracska, amelyeknél azzal kell számolnia a vevőnek, hogy nem nyújtanak olyan városias élményt, kiépített infrastruktúrát, mint Agárd vagy Gárdony. Ugyanakkor az árak kedvezőbbek, így ezek iránt is egyre erőteljesebb az érdeklődés.

Ami a szakértő szerint most leginkább gondot jelent az értékesítéseknél, az az, hogy az eladók nem tudják megfelelően árazni az ingatlanaikat, így gyakran túl magas hirdetési árat határoznak meg: akad, aki a piaci ár fölé áraz akár 30-40 százalékkal is, majd “csodálkozik, hogy fél évig senki nem hívja”.

Ez a jelenség összefüggésben áll azzal, hogy az eladók körében egyre inkább elterjed azon elképzelés, miszerint egyedül – szakmai segítség nélkül is -, csak az ingatlanhirdetési portálokra támaszkodva sikeresen értékesíteni tudják ingatlanjukat. A legtöbben azonban egy idő után kénytelenek szembesülni azzal, hogy talán sikeresebb lenne az eladás ingatlanközvetítővel: “belátják, hogy ez egy szakma”, és nem mellékesen “sok rohangálással és adminisztrációval” jár, hiszen le kell fotózni, be kell mutatni az ingatlant érdeklődőknek, akik közül persze nem az első fogja megvenni, hanem a sokadik.

– fogalmazott Kovács Csaba. Ráadásul egy megfelelő ingatlanközvetítő jelentősen szakszerűbben tud eljárni, megfelelő alaprajzot és fényképeket készít, valamint sokkal pontosabban meg tudja határozni azt az értékesítési árat, melyért el is adható az ingatlan.

Kovács Csaba ennek kapcsán megjegyezte, hogy ha egy értékesíteni kívánt ingatlan esetében csak “egy egészséges túlárazás”, azaz legfeljebb 10 százalékos ártöbblet jelenik meg, akkor van esély az értékesítésre egy hasonló mértékű alku után. Az ennél nagyobb túlárazás viszont szinte lehetetlenné teszi az eladást.

Ennek oka technikai: az ingatlant keresők a hirdetési portálokon beállítják azt az ársávot – némi ráhagyással -, amennyiért ingatlant keresnek, és ha a túlárazottság miatt ebből kicsúszik az ingatlan, akkor azt nem is látják, így értelemszerűen nem is hívják és nem is nézik meg.

– magyarázta a szakértő.