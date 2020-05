A debreceni Deufol üzem mérföldkőhöz érkezett az építkezés alatt

Jelentős mérföldkövéhez ért a debreceni Deufol üzem építése: a létesítmény elérte a legmagasabb pontját. Az üzemben modern csomagolóanyagokat fognak gyártani. A bokrétaavató ünnepségen beszédet mondott Papp László, Debrecen város polgármestere is- áll a Market Építő Zrt. közleményében.

A Deufol-csoport múlt év tavaszán kezdte meg a működését Debrecenben, és jelenleg is fejleszti saját logisztikai parkját, melyben egy új üzemet épít fel a német csomagolóipari és logisztikai vállalat.

A Déli Ipari Parkban zajló kivitelezés a tervek szerint halad,

az építkezés elérte a legmagasabb pontját,

mely alkalomból hagyományos bokrétaavató ünnepséget tartottak.

Jürgen Hillen, a Deufol Csoport pénzügyi igazgatója és a Deufol Hungary ügyvezetője, aki a járványhelyzet miatt nem lehetett jelen, a következő üzenetet adta át a résztvevőknek: “Nagyra értékeljük Debrecen városának támogatását, külön kiemelve a városvezetés, a Gazdaságfejlesztési Központ és a Déli Ipari Park Centrum segítségét annak érdekében, hogy sikeresen elértük ezt a mérföldkövet. Emellett köszönjük a Market-csoport kivitelezési tevékenységét, a Tecton mérnökiroda tervezési és a műszaki ellenőri teljesítését és a Bilfinger Tebodin vállalat erőfeszítését technológiai kérdésekben.”

Elek Gergő, a Deufol Hungary regionális operatív igazgatója a beszéde során kiemelte: “Nagyon örülünk annak, hogy a tevékenységünk folyamatosan növekszik az ideiglenes telephelyünkön, ahol a saját famegmunkálásunk időközben teljesen elindult. Nagyon várjuk már, hogy a logisztikai parkunk építése befejeződjön, és birtokba vegyük az épületeket. Miközben a létszámunk mostanra elérte a 20 főt, folyamatosan növekedni fogunk az új otthonunkban is. Várhatóan 2021 elejére elérjük a 100 főt, és további növekedést tervezünk a rákövetkező év végéig.”

A DEUFOL új logisztikai parkja várhatóan szeptember elején fog megnyílni, ami azt jelenti, hogy

a teljes kivitelezés kevesebb, mint 1 év alatt készül el a 2019 októberi kapavágási ünnepséget követően.

Papp László, Debrecen polgármestere úgy fogalmazott: „Kiemelkedő jelentőségű, hogy a DEUFOL 7 milliárd forintos beruházással 120 új munkahelyet teremt Debrecenben, és további fejlesztésekben gondolkodik. Gazdaságvédelmi akciótervünk lényege a munkahelyteremtés. Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk a járvány előtt annak érdekében, hogy az egészség mellett a munkahelyeket is megvédjük. Ezért fejlesztjük tovább a déli iparterületet is, ahol jelenleg a belső úthálózat bővítése zajlik, és júniusban elkezdődik a terület északi részén, a 47-es főúton egy ötágú körforgalom megépítése is a Magyar Közúttal közösen.”

A Market Építő Zrt. kivitelezésében felépülő logisztikai és csomagoló központ a 148. munkanapnál jár, készültségi foka pedig elérte a 70 százalékot.

A szerkezet legmagasabb pontja 10,2 méteren található, ide került fel a bokrétaünnepség jelképének számító földlabdás facsemete, ami a későbbiekben az ipari csarnokhoz tartozó kertrész egyik fája lesz.

Az átlagosan 210 fő részére munkát biztosító építkezés során 1.000 m3 betont és 53 tonna acélt beépítettek be a monolit vasbeton szerkezetbe, melyhez 596 darab előregyártott vasbeton elemet csatlakoztattak.

A teljes vasbeton szerkezetre még 67 tonna acélszerkezetet állítottak fel.

A Market több mint 50 alvállalkozó partnerrel szerződött eddig, köztük jelentős számmal térségbeli céggel.

Szabó Dániel, a kivitelezésért felelős Market Építő Zrt. műszaki igazgatója köszönőbeszédében kiemelte, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben is minden projektben résztvevő szereplő kiválóan helytáll, a központ felépítése ütemterv szerint halad, és határidőn belül, jó minőségben készül a beruházás.