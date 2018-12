A fenyőfapiacot is utolérte a házhoz szállítás

Évről évre mintegy 20 százalékkal bővül a karácsonyfát először online megrendelők száma – erről is beszélt a Világgazdaságnak Szilágyi Gergely, a Karácsonyfa webshop szóvivője. A Zöldfalkert Kft.-hez tartozó, a szegmensben itthon piacvezető társaság hat évvel ezelőtt indította el szolgáltatását, amelynek lényege, hogy nemcsak a fát lehet interneten kiválasztani, hanem házhoz is szállítják és szakszerűen felállítják. A lehetőséget Budapestre és vonzáskörzetére terjesztették ki, ebben a régióban százas nagyságrendben értékesítenek ilyen úton fenyőfákat. Leginkább cégek, közületek és irodaházak tartoznak az ügyfeleik közé, de az elmúlt időszakban a családi vásárlások is megugrottak. Kizárólag első osztályú, kézzel válogatott, dán és norvég importból származó Nordmann-fenyőt kínálnak. Az euró-forint árfolyam változása következtében idén tízszázalékos drágulás ment végbe tavalyhoz képest.

Az online fenyőfapiac Magyarországon néhány szereplős, és leginkább prémiumszolgáltatásként jelenik meg. Ennek megfelelően a hagyományos vágott karácsonyfákhoz képest jóval drágább a díjszabás: az árak húszezer forintnál kezdődnek. A vidéki nagyvárosokban ugyan mutatkozik kereslet a házhoz szállításra, de rövid távon nincs realitása egy országos hálózat kiépítésének. Az Egyesült Államokban, valamint több európai fővárosban egyébként ma már hagyományosnak mondható a karácsonyfa internetes megrendelése.

Az Oázis Kertészet Kft. csaknem húsz éve kínál kölcsönzésre fenyőfákat, mára minden tizedik karácsonyfát, összesen nagyjából kétezer darabot ebben a konstrukcióban értékesítenek – erről Boross Dávid ügyvezető igazgató beszélt lapunknak. Vásárláskor a teljes díjat fizeti ki az ügyfél, de ha január első hetében visszaviszi a fát, akkor a vételár fele levásárolható. Az ár ebben az esetben is magasabb – közel kétszerese – mint a vágott fenyőé: a földlabdás fa métere 8-10 ezer forintról indul. Boross Dávid szerint a természetvédelem szempontjából siker lenne, ha a Magyarországon évente értékesített mintegy 2,5-3 millió fenyő egy százaléka cserepes lenne, idáig azonban hosszú út vezet.

