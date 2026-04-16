Véget ért magyar Péter és Hernádi Zsolt tárgyalása: ez történik a Mollal és a védett üzemanyagárral – felkérték Orbán Viktort, hogy hozzon döntést

Üzemanyagárak, adópolitika és egy nagy összegű osztalék is napirendre került azon a háttéregyeztetésen, amelyről Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint a Mollal folytatott tárgyaláson több, a következő hetek gazdaságpolitikai megmozdulásait érintő kérdésben is körvonalazódott a lehetséges megállapodás.
Csókási Annamária
2026.04.16, 20:18
Frissítve: 2026.04.16, 21:14

Magyar Péter közlése szerint Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: a vállalat részéről megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is folyamatosan biztosítva van.

Magyar Péter közölte: fenntartják a védett árat mind a benzin, mind a gázolaj esetében / Fotó: NurPhoto via AFP

A védett árakat meghosszabbítják

A politikus azt is közölte, hogy megállapodás született a védett ár fenntartásáról a benzin és a gázolaj esetében az új kormány megalakulása után is. Magyar Péter szerint mindez a magyar költségvetés számára nem jelentene pluszterhet. A bejegyzés alapján egyelőre nem ismert, pontosan milyen mechanizmus biztosítaná ezt, és a Mol sem adott ki külön közleményt a tárgyalás részleteiről.

Magyar Péter egyben felszólította Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány hosszabbítsa meg május 30-ig az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről szóló, április 30-án lejáró rendelkezést. A hatályos szabályozás szerint a jövedéki adó mértékét a kormány külön rendeletben állapította meg a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzet idejére, a NAV pedig valóban április 1. és április 30. közötti időszakra tett közzé alkalmazandó üzemanyagárakat.

 

A Tisza Párt elnöke szerint szóba került az is, hogy a Mol mekkora osztalékot fizethet az MCC-nek. A társaság közgyűlése április 10-én 241 milliárd forintos teljes osztalékkifizetésről döntött, a sajtóban pedig ezt követően jelent meg, hogy az MCC mintegy 25 milliárd forintos összegre számíthat a részesedése alapján. A Mol hivatalos közlése a teljes osztalékösszeget megerősítette, Magyar Péter pedig azt írta, Hernádi Zsolttal ismertette a Tisza-kormány elképzeléseit az ügyben, a vállalat pedig

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.

A háttérhez tartozik, hogy Hernádi Zsolt továbbra is a Mol csoport elnök-vezérigazgatója, Kapitány Istvánt a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjeként, Kármán Andrást pedig költségvetési és adópolitikai szakértőként mutatták be az elmúlt hónapokban.

Levelet kapott Magyarország: Brüsszel elvenné a védett üzemanyagárakat

Ahogy a Világgazdaság korábban beszámolt róla: „A magyar kormány március 9-én elfogadta a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre tekintettel a magyarországi üzemanyag-ellátás védelméről szóló 50/2026. (III. 9.) kormányrendeletet. A rendelet olyan intézkedéseket vezet be, amelyek eltérő üzemanyagárakat állapítanak meg egyrészt a magyar rendszámú járművek vezetői, másrészt a más tagállamokból származó járművek vezetői számára. Emellett a rendelet a nyers kőolaj és bizonyos üzemanyagtermékek exportjához a kereskedelemért felelős miniszter előzetes jóváhagyását is megköveteli” − olvasható az Európai Bizottság levelében, amelyet a magyar kormánynak küldtek. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
