Orbán Viktor elárulta, mi volt a legnagyobb kormányzati hiba: ha ezt nem követik el, most minden másképp alakul a gazdaságban – "Ez kudarc"

Orbán Viktor a vasárnapi választást követő első interjújában megnevezte, mit tart a legnagyobb hibának: Paks II. elhúzódását. Szerinte, ha a beruházás gyorsabban halad, ma olcsóbb és több energia állna rendelkezésre Magyarországon.

Orbán Viktor szerint Paks II. gyorsabb megépítése kulcsfontosságú lett volna / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor a Patriótának adott interjújában egyetlen konkrét ügyet nevezett meg az elmúlt 16 év kormányzásából, amelyet hibának tart: a Paks II. beruházás elhúzódását. A leköszönő miniszterelnök szerint az atomerőmű bővítését „sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni”, mert ez alapvetően befolyásolja az ország energiahelyzetét.

Ha képesek lettünk volna rá, a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, mert több energiája lenne, és olcsóbb lenne. Az, hogy ilyen hosszú ideje húzódik, és nem tudtuk befejezni, ezt tekintem komoly kormányzati kudarcnak

– jelentette ki Orbán Viktor.

A paksi bővítés régóta a magyar energiapolitika központi eleme, s mivel a jelenlegi erőmű már most is az ország villamosenergia-termelésének több mint felét adja, a kapacitás bővítése stratégiai jelentőségű kérdés volt a kormány számára.

Orbán Viktor: ez komoly kormányzati kudarc volt

A Paks II. projekt célja két új blokk megépítése, amelyek jelentősen növelnék a hazai termelést. A beruházás azonban évek óta csúszik, miközben az engedélyezési és kivitelezési folyamatok fokozatosan haladtak előre, az első blokk tényleges építése pedig csak 2026 elején kezdődött meg.

A miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, hogy az atomenergia nélkül nincs stabil és olcsó áram Magyarországon, és a Paks II. beruházás kulcsfontosságú az ellátásbiztonság szempontjából.

Orbán Viktor nemrég arról is beszélt, hogy a jelenlegi bővítés önmagában nem lesz elegendő, és hosszabb távon további atomerőművi kapacitásokra lehet szükség az energiafüggetlenség erősítéséhez.

Közben a projekt körül továbbra is folyamatosak a viták, ám az orosz kivitelező, a Roszatom jelezte, hogy a beruházás számukra kiemelt prioritás, és kész együttműködni az aktuális magyar vezetéssel a folytatásról.