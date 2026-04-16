Putyin a plafonon van: Amerika hatalmas gázmegállapodást kötött Ukrajnával – elárasztják LNG-vel

A felek egy olyan finanszírozási mechanizmus elindításáról egyeztek meg, amely 300 millió dollár értékben lehetővé teszi amerikai energetikai berendezések beszerzését a Naftogaz ukrán állami gázvállalatnak, elősegítve az orosz támadásokban megrongálódott gázkitermelő létesítmények helyreállítását – tudatta a kormányfő. A miniszterelnök kormányküldöttség élén utazott Washingtonba, ahol tárgyalt John Jovanovichcsal, az Exim Bank elnökével az energetikai, logisztikai és más stratégiai területeken folyó pénzügyi együttműködés bővítéséről. „A gazdasági együttműködés elmélyítésének kulcsterületei változatlanok: az energetika, a kettős felhasználású termékek, a ritkaföldfémek és a logisztika” – írta Szviridenko.

Ukrán gázkitermelő létesítmények helyreállítását finanszírozza Amerika / Fotó: NurPhoto / AFP

Egymilliárd dollárral száll be Amerika

A kormányfő tájékoztatása szerint a találkozón egyeztettek egy több mint egymilliárd dolláros átfogó energiaágazati modernizációs program paramétereiről, és megvizsgálták egy olyan támogatási mechanizmus létrehozásának a lehetőségét, amely segítené az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) Ukrajnába szállítását,

hasonló módon az eurózóna piaci feltételeihez.

„A 2025–2026-os fűtési szezon átvészelése érdekében a Naftogaz rekordmennyiségű, 900 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgázt importált. Ukrajna érdekelt az amerikai gázvásárlások növelésében és az amerikai pénzügyi intézményekkel való együttműködés elmélyítésében ezen a területen” – tette hozzá a kormányfő. Szviridenko közölte: a felek megvitatták, hogy Ukrajna milyen finanszírozási formában pótolhatná az orosz támadások következtében megsemmisült mozdonyokat és vasúti kocsikat.

Zelenszkij a Közel-Keletről is szerzett utánpótlást

Az ukrán elnök korábban bejelentette, hogy közel-keleti látogatásán sikerült megállapodnia Ukrajna dízelüzemanyag-ellátásáról legalább egy évre. Az RBC–Ukrajina beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ezt egy sajtóbeszélgetésen közölte.

Elmondása szerint az ország két kulcsfontosságú célt tűzött ki maga elé, és mindkettőt sikerült teljesíteni. „Az volt a feladatom, hogy megállapodjak arról, miként tudjuk biztosítani az ország dízelüzemanyag-ellátását egy esetleges globális hiány vagy válság esetén.

A napokban sikerült megállapodnom legalább egy évre elegendő dízelről. Innentől ez már a Naftogaz és a partnercégek feladata”

– mondta Zelenszkij.