Váratlanul távozik a Netflix agytrösztje, sokkot kaptak a részvényesek, összeomlott az árfolyam

Nem is a Netflix gyorsjelentése, hanem a céget és a streaming iparágat megteremtő és naggyá tevő alapító-elnök, Reed Hastings most bejelentett távozása okozta a cég részvényárfolyamának 8 százalékos zuhanását a New York-i tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

Reed Hastings, a Netflix alapítója váratlanul bejelentette távozását / Fotó: AFP

A Netflixet 29 éven át irányító Hastings ugyanis jelezte, hogy nem indul a júniusban esedékes tisztújító közgyűlésen, s a jövőben jótékonysági területeken hasznosítja a tudását és tapasztalatait. Távozása szakértők szerint összefügg a Warner Bros. Discovery megszerzéséért vívott licitháborúban elszenvedett vereséggel.

A Netflix szépen búcsúzik Reed Hastingstől

Ami az üzlet alakulását illeti, nem panaszkodhat a Netflix, a világ legnagyobb streamszolgáltatója túlteljesítette saját várakozásait az idei első negyedévben – derült ki a csütörtöki New York-i tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentéséből . Bevétele 12,25 milliárd dollár volt, ez 16,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg az adózott nyereségnél 83 százalékos ugrást és 5,28 milliárd dolláros tételt regisztráltak.

Ebben jelentős szerepet játszott az a 2,8 milliárd dolláros bánatpénz, amit a Paramount Skydance fizetett nekik a Warner Bros. Discoveryért folytatott licitverseny lezárásaként. Mint ismert, a médiaóriásra először a Netflix tett ajánlatot, amit elfogadtak, de a Paramount Skydance ellenséges ajánlata végül überelte az övékét, s inkább elálltak az egyszer már megnyert üzlettől, mert a rivális által ajánlott összeg – 110 milliárd dollár – túllépése már vállalhatatlanul és értelmetlenül magas kockázattal járt volna.

Ez a házasság nem jött végül létre, a Paramount Skydance "elszerette" a menyasszonyt / Fotó: NurPhoto via AFP

A negyedéves bevétel növekedését ezúttal a vártnál nagyobb előfizetői aktivitás hozta magával. A társaság az idei üzleti évre 50,7-51,7 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 12-14 százalékos növekedést takar, és 31,5 százalékos üzemi haszonkulccsal kalkulál, az első három hónapot mindenesetre 32,6 százalékos marzzsal tudták le.

Megjegyzik, hogy az előfizetői díjak idei emelését jól fogadta a közönség,

mivel tudják, hogy ezért plusz tartalmakat és szolgáltatásokat fognak kapni. És aki nem fizet, az hirdetéseket is dögivel, a Netflix az ebből származó bevételének megduplázását tervezi az idén, ami 3 milliárd dollár körüli összeget jelentene. A hirdetéses belépő csomag havi díja 8,99 dollár az Egyesült Államokban, ahol ez nagy népszerűségnek örvend, globális viszonylatban 60 százalékos Amerika részesedése a hirdetéses változatok között.