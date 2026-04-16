IMF: rekordközeli szintre emelkedik a globális államadósság 2029-re
A világ államadóssága 2029-ben elérheti a globális GDP 100 százalékát, egy évvel korábban, mint ahogy tavaly áprilisban prognosztizálták – áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Fiscal Monitor jelentésében.
Korábban ilyen magas szint csak a második világháborút követő években volt. Tavaly a globális államadósság a GDP 93,9 százalékán állt. A jelentés összeállítói szerint az államadósság jórészt a szociális és védelmi kiadások, valamint a kamatköltségek növekedése miatt emelkedik.
Várhatóan az Egyesült Államok és Kína lesz a globális államadósság növekedésének fő okozója a következő években. Az IMF előrejelzése szerint az amerikai államadósság 2029-re a GDP 135,5 százalékára nő a 2025. évi 123,9 százalékról, míg Kína államadóssága a GDP 99,2 százalékáról 120,3 százalékárra ugrik.
A fejlett országokban – az Egyesült Államok kivételével – a mutató a tavalyi 95,3 százalékról 93,9 százalékára csökken 2029-re. Az euróövezetben viszont a GDP 87,1 százalékáról 89 százalékra nő az államadósság.
Az IMF arra számít, hogy a fejlődő országok államadóssága – Kínát nem számítva – a GDP 60,8 százalékára emelkedik 2029-re a tavalyi 57,5 százalékról. India esetében a GDP-arányos államadósság a tavalyi 84,1 százalékról 80,6 százalékra mérséklődik. Az IMF által vizsgált országok közül legalacsonyabbnak számító orosz államadósság a tavalyi 17,2 százalékról a GDP 25,4 százalékára emelkedik 2029-re.
Az IMF rontott idei globális növekedési előrejelzésén
A januárban vártnál 0,2 százalékponttal kisebb ütemben, 3,1 százalékkal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap kedden ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4 százalékkal nőtt.
Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója már a múlt héten jelezte, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli katonai művelet miatt rontani fogják a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzést. Akkor azt mondta, hogy ha nem lett volna az Irán elleni háború, fölfelé módosította volna a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslését az IMF.
Az IMF változatlanul hagyta a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei és a jövő évre a januári becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 2027-ben pedig 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,9 százalékkal nőtt 2025-ben.
Az IMF az Amerikai Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,1 százalékponttal 2,3 százalékra rontotta, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A szervezet jövőre 2,1 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal magasabbat, mint amire januárban számított.
Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után idén 1,1 százalékos bővülést vár az IMF, 0,2 százalékponttal alacsonyabbat a januárban vártnál, jövőre pedig 1,2 százalékos növekedést, ami 0,2 százalékponttal rosszabb az év elején becsülthöz viszonyítva. Németország idei növekedési prognózisát 0,3 százalékponttal 0,8 százalékra vitte le az IMF, a jövő évit szintén 0,3 százalékponttal 1,2 százalékra csökkentette.