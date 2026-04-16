IMF: rekordközeli szintre emelkedik a globális államadósság 2029-re

A világ államadóssága 2029-ben elérheti a globális GDP 100 százalékát, egy évvel korábban, mint ahogy tavaly áprilisban prognosztizálták – áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Fiscal Monitor jelentésében.

Korábban ilyen magas szint csak a második világháborút követő években volt. Tavaly a globális államadósság a GDP 93,9 százalékán állt. A jelentés összeállítói szerint az államadósság jórészt a szociális és védelmi kiadások, valamint a kamatköltségek növekedése miatt emelkedik.

Várhatóan az Egyesült Államok és Kína lesz a globális államadósság növekedésének fő okozója a következő években. Az IMF előrejelzése szerint az amerikai államadósság 2029-re a GDP 135,5 százalékára nő a 2025. évi 123,9 százalékról, míg Kína államadóssága a GDP 99,2 százalékáról 120,3 százalékárra ugrik.

A fejlett országokban – az Egyesült Államok kivételével – a mutató a tavalyi 95,3 százalékról 93,9 százalékára csökken 2029-re. Az euróövezetben viszont a GDP 87,1 százalékáról 89 százalékra nő az államadósság.

Az IMF arra számít, hogy a fejlődő országok államadóssága – Kínát nem számítva – a GDP 60,8 százalékára emelkedik 2029-re a tavalyi 57,5 százalékról. India esetében a GDP-arányos államadósság a tavalyi 84,1 százalékról 80,6 százalékra mérséklődik. Az IMF által vizsgált országok közül legalacsonyabbnak számító orosz államadósság a tavalyi 17,2 százalékról a GDP 25,4 százalékára emelkedik 2029-re.

Az IMF rontott idei globális növekedési előrejelzésén

A januárban vártnál 0,2 százalékponttal kisebb ütemben, 3,1 százalékkal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap kedden ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4 százalékkal nőtt.

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója már a múlt héten jelezte, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli katonai művelet miatt rontani fogják a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzést. Akkor azt mondta, hogy ha nem lett volna az Irán elleni háború, fölfelé módosította volna a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslését az IMF.