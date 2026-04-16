Megszólalt a Mol: ezt nagyon benézte a piac, globális következményekkel jár a kialakult helyzet

A Hormuzi-szoros lezárása már nem pusztán az árakat emeli, hanem fizikai hiányt, új ellátási prioritásokat és tartósan magasabb költségkörnyezetet is okozhat Horváth Ágnes, a Mol csoport vezető közgazdásza szerint, aki a Mol Talks legújabb podcastjében nyilatkozott. Elmondta, mekkora mozgástere marad Európának, Ázsiának vagy akár az Egyesült Államoknak, ha egy tengeri szűkületnél egyszerre akad el a nyersolaj, a dízel, a repülőgép-üzemanyag és a petrolkémiai alapanyagok jelentős része.

Csak kis részben váltható ki a Hormuzi-szoroson visszatartott olaj

A Hormuzi-szoros ugyanis a globális energiarendszer egyik legfontosabb szűk keresztmetszete. Azon halad át Közel-Kelet termelői által eladott olaj jelentős része, márpedig e termelők adják a világ olajkínálatának a 25-30 százalékát. Ez napi mintegy 14,5 millió hordónyi nyersolajat és még nagyjából 4 millió hordónyi finomított terméket jelent. Ehhez képest az alternatív útvonalak kapacitása erősen korlátozott:

a szaúdi kelet–nyugat vezeték legfeljebb 5-7 millió hordót,

az Emírségek vezetéke körülbelül 1,5 millió hordót tud továbbítani naponta,

de mivel ezeket normál helyzetben is használják, a ténylegesen mozgósítható többlet legfeljebb napi 3,5 millió hordó.

Vagyis a kieső mennyiségnek csak egy része terelhető át, a teljes pótlásra nincs reális lehetőség.

A Vörös-tenger iránya a jemeni húszik támadásai miatt továbbra is kockázatos, ezért a hajók sok esetben csak Afrika megkerülésével tudnak célba érni. A beszélgetés szerint ilyen mértékű és ilyen hosszú teljes leállásra eddig nem volt példa: még a korábbi olajválságok idején sem szűnt meg ennyire a normál hajóforgalom.

Európa egyik legérzékenyebb pontja a késztermékimport

A válság egyik kevésbé látványos, de Európa számára különösen érzékeny pontja a késztermékek oldala. „A Hormuzi-szoroson a világ tengeri exportjának körülbelül 15 százaléka halad át finomított termékből, de ezen belül nagyon eltérőek az arányok:

a petrolkémiai alapanyagoknál ez 35 százalék,

a dízelnél 10-12 százalék,

a repülőgép-üzemanyagnál pedig 25 százalék.

Az utóbbinak szinte a teljes mennyisége Európába megy. „Tavaly már az európai jetimport 50-60 százaléka is a Hormuzi-szoroson keresztül érkezett” – emelte ki Horváth Ágnes.