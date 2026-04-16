Mint a karikacsapás: az EU máris bejelentést tett a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönről – nagy dolgok dőlnek el a jövő héten
Jövő héten dönthet az Európai Unió a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönről, miközben a 20. oroszellenes szankciós csomag is napirendre kerül. A kérdés azonban továbbra sem egyszerű, mert több tagállam politikai és jogi akadályokat is gördíthet a folyamat elé.
Az Európai Unió külügyminiszterei jövő héten ismét napirendre veszik a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel kérdését, amely az egyik legnagyobb pénzügyi támogatási csomag lenne a háború kezdete óta. A döntés az EU Külügyek Tanácsának ülésén kerül elő, ahol a tagállamok a 20. oroszellenes szankciós csomagról is tárgyalnak.
Brüsszel azonnal el akarja fogadtatni az ukrán hadikölcsönt
Kaja Kallas egyértelművé tette, hogy az EU-nak lépnie kell, és csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ideje felszabadítani a 90 milliárd eurós hitelt, valamint az újabb szankciók ügyében is előre kell lépni. A kijelentés közvetlenül egy újabb nagyszabású orosz támadást követően hangzott el, amely ismét civil célpontokat ért Ukrajnában.
Kallas szerint miközben az orosz hadsereg a fronton elakadni látszik, Moszkva továbbra is a lakosság elleni támadásokkal próbál nyomást gyakorolni. Az EU válasza ezért szerinte nem lehet más, mint a támogatás növelése, a gazdasági nyomás fokozása és a háborús felelősség egyértelmű kimondása.
A 90 milliárd eurós hitel azonban korántsem pusztán technikai kérdés. A konstrukcióról már korábban, decemberben megszületett a politikai döntés az Európai Tanácsban, de több ország speciális státuszt kapott. Magyarország, Szlovákia és Csehország lehetőséget kapott arra, hogy kimaradjon a programból, ami már önmagában is bonyolítja az egységes fellépést.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy a magyar választások eredménye még nem jelentette automatikusan a hitel felszabadítását.
Magyar Péter jelezte, hogy kész tárgyalni az ügyről az európai partnerekkel, de a döntés nem kizárólag Budapest kezében van. A folyamatot lassítja az is, hogy egy új kormány felállítása időigényes, így a magyar álláspont tényleges módosulása sem azonnali.
Még nagyobb akadályt jelent Robert Fico álláspontja: Szlovákia ugyanis továbbra sem változtatott korábbi pozícióján, így ha Magyarország esetleg vissza is lépne az ellenkezéstől, a döntés még akkor is elakadhat Pozsonynál.
Közben az Európai Bizottság már jelezte, hogy az első hitelrészlet kifizetését el fogja halasztani. A jövő heti tanácskozás így kettős tétet hordoz:
- egyrészt eldőlhet, hogy az EU képes-e új lendületet adni Ukrajna finanszírozásának;
- másrészt az is kiderül, mennyire egységes a blokk Oroszországgal szemben.
A 20. szankciós csomag és a 90 milliárd eurós hitel együtt olyan politikai üzenetet jelentene, amely túlmutat a gazdasági számokon.
