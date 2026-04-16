Mint a karikacsapás: az EU máris bejelentést tett a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönről – nagy dolgok dőlnek el a jövő héten

Jövő héten dönthet az Európai Unió a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönről, miközben a 20. oroszellenes szankciós csomag is napirendre kerül. A kérdés azonban továbbra sem egyszerű, mert több tagállam politikai és jogi akadályokat is gördíthet a folyamat elé.

Az Európai Unió külügyminiszterei jövő héten ismét napirendre veszik a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel kérdését, amely az egyik legnagyobb pénzügyi támogatási csomag lenne a háború kezdete óta. A döntés az EU Külügyek Tanácsának ülésén kerül elő, ahol a tagállamok a 20. oroszellenes szankciós csomagról is tárgyalnak.

Brüsszel azonnal el akarja fogadtatni az ukrán hadikölcsönt

Kaja Kallas egyértelművé tette, hogy az EU-nak lépnie kell, és csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ideje felszabadítani a 90 milliárd eurós hitelt, valamint az újabb szankciók ügyében is előre kell lépni. A kijelentés közvetlenül egy újabb nagyszabású orosz támadást követően hangzott el, amely ismét civil célpontokat ért Ukrajnában.

Kallas szerint miközben az orosz hadsereg a fronton elakadni látszik, Moszkva továbbra is a lakosság elleni támadásokkal próbál nyomást gyakorolni. Az EU válasza ezért szerinte nem lehet más, mint a támogatás növelése, a gazdasági nyomás fokozása és a háborús felelősség egyértelmű kimondása.

Russia once again deliberately targeted and killed Ukrainian civilians last night. With its army stalled on the battlefield, Moscow keeps falling back on terror against the innocent.



Russia wants more war, so our response is more aid for Ukraine, more pressure on Russia, and… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 16, 2026

A 90 milliárd eurós hitel azonban korántsem pusztán technikai kérdés. A konstrukcióról már korábban, decemberben megszületett a politikai döntés az Európai Tanácsban, de több ország speciális státuszt kapott. Magyarország, Szlovákia és Csehország lehetőséget kapott arra, hogy kimaradjon a programból, ami már önmagában is bonyolítja az egységes fellépést.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a magyar választások eredménye még nem jelentette automatikusan a hitel felszabadítását.

Magyar Péter jelezte, hogy kész tárgyalni az ügyről az európai partnerekkel, de a döntés nem kizárólag Budapest kezében van. A folyamatot lassítja az is, hogy egy új kormány felállítása időigényes, így a magyar álláspont tényleges módosulása sem azonnali.