Ez dühíthette fel Pekinget: az EU taktikát váltott, csendben tesz oda a kínaiaknak

Az Európai Unió hatalmas csinnadratta közben hajtotta végre az orosz gazdaságról való leválást, és ideológiai kinyilatkoztatások felhőibe burkolózva hozott protekcionista intézkedéseket Kínával szemben. A nagy ázsiai versenytársat illetően azonban taktikát válthatott Brüsszel – írja a patinás hongkongi lap, közzétéve egy márciusban titokban meghozott döntést.

A kínai technológia nem kell az EU-nak, de mostantól nem beszélnek, hanem csinálják / Fotó: CFoto via AFP

A South China Morning Post exkluzív információként közölt híre szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke márciusban a 26 főosztályvezetőjével tartott magas szintű értekezleten hagyta jóvá a tervet. Ez megakadályozná, hogy uniós források olyan tisztatechnológiai projektekhez kerüljenek, amelyek kínai invertereket tartalmaznak. (Az inverterek a nap- és szélenergia-rendszerek központi, kulcsfontosságú elektronikai alkatrészei, amelyek egy-egy rendszer költségének 10-20 százalékát teszik ki.)

Iparági csoportok becslése szerint a Huawei Technologies vezette kínai vállalatok több mint 220 gigawattnyi európai telepített napelemes kapacitáshoz járultak hozzá ezekkel az eszközökkel – írja a lap. Ez több, mint Magyarország tavaly mért teljes napelemes kapacitásának a huszonötszöröse, a németnek pedig a kétszerese.

A terv, amelyet nyilvános bejelentés nélkül dolgoztak ki, és amelyről korábban nem számoltak be, új gondolkodásmódot is tükröz Brüsszelben a Kínával foglalkozó döntéshozók körében – erősítette meg több forrás. Ez röviden így foglalható össze: többet tenni, kevesebbet mondani

– sommázza a kínai portál.

A kínai technológia és az európai protekcionizmus: Peking ellentámadásba lendült

A cikk nem az egyetlen támadás az európai protekcionizmus ellen a héten. Peking ezt az időpontot választotta az ellentámadásra.

Másfél hónapja folyik az iráni háború, amire ugyan Kína Európától eltérően energiatartalékai feltöltésével felkészült, gazdaságát mégis kellemetlenül érinti. A stratégiai nyugalomban a héten állt be változás Pekingben. A keddi napot választották a Nyugat elleni stratégiai támadásra, amikor Pekingben tárgyalt a spanyol Pedro Sánchez – akivel Donald Trump amerikai elnök a legrosszabb viszonyban van az uniós kormányfők közül –, és Hszi Csin-ping elnök Lavrov orosz külügyminiszter fogadására készült.

A kínai offenzívát kristálytisztán követni lehetett a Global Times, a kínai kommunista párt szócsöve címlapján. Hszi találkozóján a spanyol kormányfővel – első nyilatkozatában az iráni háború kitörése óta – rátámadt az amerikaikra, és arra szólította fel a világot, hogy lépjen fel a nemzetközi rend zűrzavarba süllyesztése ellen.

Egyidejűleg a kínaiak betették a lábukat a NATO-ban az iráni háború nyomán keletkezett résbe is. Az európaiakat ugyanazon a címlapon egy bennfentes forrásra hivatkozó cikkben érte a támadás egy kemény figyelmeztetés formájában, hogy ha folytatják a protekcionista intézkedéseket Kínával szemben, Peking keményen visszavág, és Brüsszel akár kereskedelmi háborúval nézhet szembe.