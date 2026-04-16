Deviza
EUR/HUF365,1 +0,51% USD/HUF309,89 +0,71% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,09 +0,37% RON/HUF71,61 +0,34% CZK/HUF15 +0,52% EUR/HUF365,1 +0,51% USD/HUF309,89 +0,71% GBP/HUF419,11 +0,38% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,09 +0,37% RON/HUF71,61 +0,34% CZK/HUF15 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69% BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vállalat
SpaceX
Google

Egy régi döntés, amely most mindent visz: így lett a Google SpaceX-ből giganyertes

A Google évekkel ezelőtt beszállt Elon Musk űrcégébe, most pedig elképesztő összeget kaszálhat. A SpaceX értéke azóta az egekbe szökött, a tech óriás részesedése már százmilliárdokat érhet.
VG
2026.04.16, 21:00
Frissítve: 2026.04.16, 21:08

Több mint egy évtizeddel ezelőtt a Google merész fogadást tett Elon Musk űripari vállalatára, a SpaceX-re – írta meg a Marketwatch.

spacex-google-elon-musk-raketa
Egy régi döntés, amely most mindent visz: így lett a Google SpaceX-ből giganyertes / Fotó: NurPhoto via AFP

A 2015-ben a Fidelityvel közösen befektetett 1 milliárd dollár akkoriban a cég mintegy 10 milliárd dolláros értékeléséhez képest jelentős összegnek számított. Azóta azonban a SpaceX értéke elképesztő mértékben nőtt.

A vállalat ma már rendszeresen indít Falcon 9 rakétákat, globális műholdas internetszolgáltatást épített ki (Starlink), és egy új generációs óriásrakétán dolgozik. Emellett integrálta Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó startupját, az xAI-t is, ami tovább növelte a cég értékét.

A legfrissebb becslések szerint 

a SpaceX értéke elérheti az 1,25 ezermilliárd dollárt, de egyes várakozások akár 2 ezermilliárd dollárra is teszik. Ez azt jelenti, hogy a Google jelenlegi, 6,11 százalékos részesedése akár 122 milliárd dollárt is érhet

– ami önmagában nagyobb érték, mint számos tőzsdén jegyzett óriásvállalat, például a Dell vagy az Accenture teljes piaci kapitalizációja. Még egy alacsonyabb, 1,75 ezermilliárd dolláros értékelés mellett is több mint 100 milliárd dollárt érne a Google részesedése, ami meghaladja többek között az Adobe vagy a Northrop Grumman értékét.

A SpaceX ráadásul már előkészítette a tőzsdei bevezetést (IPO), amely akár már a közeljövőben megvalósulhat. A cég célja, hogy legalább 75 milliárd dollárt vonjon be, akár 1,75 ezermilliárd dolláros értékelés mellett.

A tulajdonosi struktúra ugyanakkor az évek során változott: Elon Musk részesedése 40 százalékra csökkent, míg a Google-é 6,11 százalékra. Ennek ellenére még egy viszonylag kis tulajdoni hányad is óriási értéket képvisel ilyen méretű vállalatnál – hiszen már 1 százalék is 20 milliárd dollárt érhet egy 2 ezermilliárd dolláros értékelés esetén.

A Google emellett más, nagy növekedési potenciállal rendelkező cégekben is érdekelt, például az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalatban, amelynek szintén gyorsan emelkedik az értéke.

A SpaceX-befektetés így minden idők egyik legsikeresebb technológiai befektetésévé válhat, jól mutatva, milyen hatalmas hozamot hozhat egy időben meglépett stratégiai döntés.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
