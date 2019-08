Új közlekedési lehetőségek a fővárosból Prágába és Chicagóba

Budapestről megnyílt az út a világ felé: az American Airlines Chicagoba indít járatot Budapestről, míg a cseh vasút Prága és a magyar főváros között üzemeltet majd járatokat.

A légicég honlapján csütörtökön publikált közlemény szerint Budapestre az American Airlines Boeing 787-8-as Dreamlinerei közlekednek hetente négy alkalommal május 7-től október 24-ig. A társaság emellett a régióban Krakkóba és Prágába is indít járatokat Chicagóból.

Az Illinois-i nagyváros és Budapest között tavaly létesült először közvetlen összeköttetés, a LOT Polish Airlines indított járatot a két város között, amely egész évben heti kétszer közlekedik. A jövő évtől azonban a LOT már csak a nyári menetrendi időszakban jár majd Chicagóba Budapestről, és változatlanul hetente két járat közlekedik, amelyet az American Airlineshoz hasonlóan szintén Boeing 787-8-as Dreamlinerekkel teljesítenek.

Az American Airlines a Malév 2012-es csődje előtt Budapest és New York között biztosított járatokat a nyári időszakban, de a nemzeti légitársaság csődje miatt 2012 májusában már nem újította meg a járatot. A légicég tavaly tért vissza Budapestre, amikor a LOT New York-i és chicagói járatának megnyitásával egy időben Philadelphiába indított új járatot, amely az idei és a jövő évi nyári menetrendben is közlekedik, az American Airlines Boeing 767-300-asainak fedélzetén lehet eljutni Pennsylvania állam legnagyobb városába.

Prágából Budapestre vasúton

Prágát Budapesttel összekötő vasúti járatokat indít 2020 júniusától a RegioJet cseh közlekedési vállalat – közölte Ales Ondruj, a RegioJet szóvivője csütörtökön Prágában.

A RegioJet kezdetben naponta két-két járatot indít mindkét irányban Brünnön (Brno) és Bécsen keresztül. A gyakorlatban a RegioJet jelenleg már létező

Prága-Bécs járatainak a meghosszabbításáról van szó Budapestig.

A Radim Jancura cseh vállalkozó tulajdonában lévő RegioJet ezzel a lépésével konkurenciát, vetélytársat hoz létre a cseh, illetve az osztrák államvasutaknak. A Cseh Vasút (Ceské dráhy) részvénytársaság Prága-Budapest járatai Brünnön és Pozsonyon keresztül kötik össze a két fővárost, az osztrák ÖBB pedig a Bécs-Budapest járatokat üzemelteti.

A cseh közlekedési vállalatnak a járat üzemeltetéséhez osztrák, illetve magyar partnerre van szüksége. Magyarországon ez a partner a Continental Railway Solution, Ausztriában pedig a West Bahn cég lesz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a RegioJet szerelvényeit osztrák és magyar területen az illető cégek mozdonyvezetői fogják vezetni, s a vonatfelelősök is a partner cég alkalmazottai lesznek. A szerelvények kiszolgáló személyzete azonban végig a RegioJet alkalmazottaiból áll majd.

A menetjegyek árai egyelőre nem ismeretesek. A szóvivő közleménye szerint buszjegyszintűek lesznek, azaz alacsonyabbak, mint a jelenlegi vasúti menetjegyeké. A RegioJet autóbuszaira a két főváros között 645 koronáért lehet Prágában jegyet venni.

Az állami Cseh Vasút naponta hat szerelvényt indít Prágából Budapestre, s egyet éjjel. Az interneten a menetjegy ára 1633 korona.

Az osztrák vasutak mintegy 40 eurót kérnek a Bécs-Budapest vasúti járatért, ami mintegy 1000 cseh korona. A RegioJet legolcsóbb autóbuszjegye Bécsből Budapestre az interneten 299 koronába kerül. A RegioJet, amely a legnagyobb magánkézben lévő cseh vasúti társaság, az első fél évben 3,1 millió utast szállított, ami éves szinten 12 százalékos növekedés. A növekvő utaslétszámra való tekintettel a RegioJet szintén új szerelvényeket vásárol. A cég értékpapírok kibocsátásából erre a célra 921 millió koronát szerzett.