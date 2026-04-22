Koalíciós szakítás Romániában – mi várható a piacon

Április 20-án jelentős változás történt Romániában a belpolitikai színtéren: a legnagyobb parlamenti erő, a PSD hivatalosan is megvonta a bizalmat Ilie Bolojan PNL-es miniszterelnöktől, ami a kormánykoalíció de facto végét jelenti. Bolojan egyértelművé tette, hogy nem mond le önként, így a folyamat a szociáldemokrata miniszterek április 23-ra tervezett kilépése felé tart.

Romániában a miniszterelnök, Ilie Bolojan kisebbségi kormányzásra készül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A válság kimenetele alapvetően két irányba ágazhat el. Ha nem indítanak bizalmatlansági indítványt, a PNL kisebbségi kormányzásba kényszerülhet az USR és az RMDSZ támogatásával. Ha azonban a PSD az AUR-ral összefogva elfogadtatja a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, a kabinet megbukik, és ügyvivői státuszba kerül.

Bár a jelenlegi retorika éles, továbbra is fennáll egy csekély esély a megegyezésre, amennyiben Bolojan lemondana, vagy a PNL jelentős engedményeket – például új minisztériumi tárcák átadását – tenne a PSD irányába. Az előrehozott választások lehetősége szintén a diskurzus része, de ez a forgatókönyv – Románia történetében példátlan módon – sem a PSD, sem a PNL stratégiai érdekeivel nem találkozik, tekintettel a radikális AUR közvélemény-kutatásokban mért kiugró támogatottságára.

A mozgástér nagysága a tét Romániában

A jelenlegi helyzetben a piaci szereplők számára a legfontosabb különbségtétel a kisebbségi kormányzás és az ügyvivői (ad interim) státusz között húzódik. Ha a PSD miniszterei távoznak, de a parlament nem váltja le a kormányt, Bolojan kisebbségi kabinetje elméletileg megőrzi teljes jogkörét. Ez magában foglalja a sürgősségi kormányrendeletek (OUG) kibocsátásának lehetőségét, ami a román közigazgatásban a gyors fiskális és strukturális korrekciók elsődleges eszköze. Ebben a felállásban a fiskális pálya menedzselése – bár parlamenti szinten nehézkesebb – operatív szinten folytonos maradhat.

Ezzel szemben egy sikeres bizalmatlansági indítvány után beálló ügyvivői kormányzás jogilag megbénul. Ebben az állapotban a kabinet nem kezdeményezhet új törvényeket, és nem adhat ki sürgősségi kormányrendeleteket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány elveszíti az irányítást a költségvetés operatív végrehajtása felett.

A két kormányzati forma közötti különbség egy esetleges bevételi elmaradás esetén válik igazán húsba vágóvá.

Ha a fogyasztás lassulása miatt az áfabevételek elmaradnak a tervezettől, egy kisebbségi kormány sürgősségi rendelettel azonnali költségvetés-módosítást hajthat végre, átcsoportosítva a forrásokat, vagy visszafogva a nem prioritásos kiadásokat a deficitcél tartása érdekében. Ezzel szemben egy ügyvivői kormány keze jogilag meg van kötve: nem módosíthatja a büdzsét, és nem hozhat bevételnövelő intézkedéseket, így a hiány passzív módon, kontrollálatlanul tágulhat.