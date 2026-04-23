Elillant a lendület a pesti parkettről, a forint is csak küszködik a devizapiacon

A szerdai szárnyalás után a Mol lendülete is lelassult, noha újraindult a Barátság kőolajvezeték. Úgy tűnik azonban, hogy ezt a fejleményt már beárazta a szerdai szárnyalás idején.

A Mol így csak csekély mértékű erősödésre volt képes, noha a szektor európai cégei jól teljesítettek csütörtök délelőtt, az emelkedő olajárak árnyékában.

A Richter sorozatosan döntött új csúcsokat az elmúlt napokban, és a csütörtöki kereskedést is emelkedéssel kezdte, de a lendület nem tartott ki, a vállalati árfolyam lefordult és több mint 1 százalékot esett, benézve a 13 200 forintos szint alá is. A Magyar Telekom kurzusa ugyanakkor csak enyhén, 0,5 százaléknál kisebb mértékben korrigált, visszasüllyedve a 2500 forintos árfolyam alá.

Az emelkedő energiaárak nem kímélték a forint árfolyamát sem, ami nem meglepő annak tükrében, hogy hazánk importra szorul mind kőolajból, mind földgázból. Az euró/forint árfolyam már a 367-es szintet is közelítette, mielőtt a magyar deviza összeszedte volna magát és stabilizálódott az árfolyam.