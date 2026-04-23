Egymás után kapja a csillagos ötösöket az OTP: újabb globális óriások emelték a célárat – nem is akármilyen mértékben

Újabb két globális óriás emelte meg – nem is akármilyen mértékben – a legnagyobb magyar bank célárát. Lassan megszokottá válik, hogy ötössel kezdődnek az OTP-re adott öt számjegyű célárak.
Murányi Ernő
2026.04.23, 10:46
Frissítve: 2026.04.23, 11:43

Az amerikai Goldman Sachs Bank 42 000 forintról 52 700 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlás mellett, míg a brit, de főként Ázsiában működő HSBC 46 550 forintról 50 000 forintra emelte a célárat, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontotta – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Újabb ötösöket kapott az OTP / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A két nemzetközi bank célárai ugyan nem érik el az eddigi 54 184 forintos rekordcélárat , melyet az Autonomous Research adott múlt kedden, ám lassan megszokottá válnak az ötössel kezdődő öt számjegyű elemzői célárak az OTP-re, miközben a részvény lefelé korrigál, s momentán egyre távolabb kerül az ötvenezres álomhatártól. 

A legnagyobb magyar bank papírjainak árfolyama április 14-én állította fel történelmi rekordját 45 710 forinttal, s azóta lefelé csorog a kurzus, miközben a Richter naponta javítja meg árfolyamrekordjait.

A szerdai kereskedést már 42 180 forinton zárták a pénzintézeti csoport részvényei, s csütörtök délelőtt is tartott a lejtmenet, jelenleg 42 000 forint körül kötik rájuk az ügyleteket a BÉT azonnali részvénypiacán.

Holott a nagybank múlt pénteken tartott éves rendes közgyűlésén összesen 300 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek, amiből egy részvényre 1071 forint jut, s a jelenlegi árfolyam mellett közel 2,6 százalékos hozamot jelent.  

Emellett három év szünet után készül a következő akvizíció is, a bankvezetés reményei szerint még az idén sor kerülhet egy újabb bankfelvásárlásra, amint Csányi Sándor bankelnök a közgyűlésen elárulta. 

A közgyűlés előtt két nappal pedig azt adta hírül a menedzsment, hogy az MNB engedélyt adott a legújabb, 60 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlási programra.

Az Equilor szerint 17 elemző követi az OTP-t, közülük jelenleg 11-en vételre, 5-en tartásra, 2-en eladásra javasolják, a medián célárfolyam pedig 44 518 forint.

Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja az OTP részvényeit, a mediáncélár 42 265 forint.  

A tavalyi évtől amúgy 35 100 forintos záróárfolyamon vett búcsút a papír, azaz azóta csaknem 20 százalékkal értékelődött fel. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu