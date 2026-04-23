Egymás után kapja a csillagos ötösöket az OTP: újabb globális óriások emelték a célárat – nem is akármilyen mértékben

Az amerikai Goldman Sachs Bank 42 000 forintról 52 700 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlás mellett, míg a brit, de főként Ázsiában működő HSBC 46 550 forintról 50 000 forintra emelte a célárat, ugyanakkor az ajánlást vételről tartásra rontotta – írja az Equilor Befektetési Zrt.

A két nemzetközi bank célárai ugyan nem érik el az eddigi 54 184 forintos rekordcélárat , melyet az Autonomous Research adott múlt kedden, ám lassan megszokottá válnak az ötössel kezdődő öt számjegyű elemzői célárak az OTP-re, miközben a részvény lefelé korrigál, s momentán egyre távolabb kerül az ötvenezres álomhatártól.

A legnagyobb magyar bank papírjainak árfolyama április 14-én állította fel történelmi rekordját 45 710 forinttal, s azóta lefelé csorog a kurzus, miközben a Richter naponta javítja meg árfolyamrekordjait.

A szerdai kereskedést már 42 180 forinton zárták a pénzintézeti csoport részvényei, s csütörtök délelőtt is tartott a lejtmenet, jelenleg 42 000 forint körül kötik rájuk az ügyleteket a BÉT azonnali részvénypiacán.

Holott a nagybank múlt pénteken tartott éves rendes közgyűlésén összesen 300 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek a részvényesek, amiből egy részvényre 1071 forint jut, s a jelenlegi árfolyam mellett közel 2,6 százalékos hozamot jelent.

Emellett három év szünet után készül a következő akvizíció is, a bankvezetés reményei szerint még az idén sor kerülhet egy újabb bankfelvásárlásra, amint Csányi Sándor bankelnök a közgyűlésen elárulta.

A közgyűlés előtt két nappal pedig azt adta hírül a menedzsment, hogy az MNB engedélyt adott a legújabb, 60 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlási programra.

Az Equilor szerint 17 elemző követi az OTP-t, közülük jelenleg 11-en vételre, 5-en tartásra, 2-en eladásra javasolják, a medián célárfolyam pedig 44 518 forint.

Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja az OTP részvényeit, a mediáncélár 42 265 forint.