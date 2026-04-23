Lehullt a lepel a Mol terveiről: kiderült, mit terveznek tenni a NIS-el – nagyon nem mindegy, mi lesz a vége
A Mol egyszerre tárgyal a Gazprommal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi csomagjának eladásáról és Szerbiával a jövőbeli tulajdonosi kapcsolatokról – írja a szerb Forbes Dubravka Dedovics szerb miniszterre hivatkozva.
A Mol a tárgyalásokról szűkszavúan csak annyit mond, hogy a korábban aláírt alapmegállapodásnak megfelelően folytatódnak, valamint összhangban állnak az Amerikai Egyesült Államok és az EU szankciókra vonatkozó szabályozásával.
„A tranzakció lezárásához többek között az OFAC, valamint a Szerb Köztársaság illetékes hatóságainak hozzájárulása is szükséges” – nyilatkozta a Mol a Forbes Serbiának.
Az OFAC az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala, ami kezeli az Oroszország elleni szankciókat. Mivel a NIS többségi tulajdonosa az orosz Gazprom, az amerikai szankciók a szerb olajipari vállalatot is érintik. A tárgyalásokra tekintettel az OFAC május 22-ig hosszabbította meg a NIS elleni szankciók felfüggesztését, ami március végén futott volna ki. Ez azt jelenti, hogy a Molnak eddig kell megvásárolni a Gazprom részvényeit.
A Mol a pancsovai finomítóval hosszú távon számol
„A pancsovai finomító nagyon fontos stratégiai szerepet játszik a stabil és folyamatos energiaellátás biztosításában. A Mol célja Szerbia és a régió ellátásbiztonságának további erősítése, miközben kiaknázza a finomítók közötti szinergiákat. Amennyiben a tranzakció sikeresen megvalósul, hosszú távon tervezzük az üzem üzemeltetését” – közölte a magyar olajipari vállalat az üzleti lappal.
Ez egybeesik a szerb energiaügyi miniszter szándékával. A szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.
A Forbes rámutat, hogy a Mol az arab Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) céget nem említi potenciális partnerként, pedig néhány hónappal ezelőtt azt jelentették be, hogy közösen vásárolják meg a Gazprom jelenlegi NIS-részvényeit.
A Mol szerbiai tevékenységének eredményei
A Mol szerbiai leánya közzétette 2025-ös pénzügyi eredményeit.
A NIS-szel ellentétben, amely üzleti veszteségeket szenvedett el a szankciók miatt, a Mol mind bevételeit, mind nettó eredményét növelte 2024-hez képest.
A Mol Szerbia teljes árbevétele tavaly 81,9 milliárd dinár volt, ami körülbelül 10 milliárddal több, mint egy évvel korábban. A teljes árbevétel szinte megegyezik az üzleti bevételekkel, ami azt jelenti, hogy működési tevékenységből, azaz származtatott ügyletek szerb piacon történő értékesítéséből származnak.
A vállalat összköltségei azonban szintén 10 milliárd dinárral nőttek. A pénzügyi jelentés szerint tavaly 79,6 milliárd dinárt tettek ki. 2024-ben ez az összeg 69,6 milliárd volt. A 79,6 milliárd dináros kiadásból 74,7 milliárd dinár származtatott termékek vásárlására, azaz a vételár kifizetésére vonatkozik. A pénzügyi jelentés szerint az alkalmazottak bérére fordított kiadások valamivel meghaladják az 500 millió dinárt – foglalta össze a lap.
A Mol-csoport 241 milliárd forint osztalékot fizethet ki
Az országgyűlési választások miatt a Mol-csoport idei részvényesi közgyűlése a szokásosnál korábban fogadta el az igazgatóság 2025-ös pénzügyi eredményekről szóló jelentését. A közgyűlés 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az országgyűlési választások után azonban Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval Magyar Péter leendő miniszterelnök arról állapodott meg, hogy a kifizetést a harmadik negyedévre tolják.
A Mol-csoport adózás előtti nyeresége 1,3 milliárd dollár volt, ami 11 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben.
A nyereség csökkenését elsősorban az amortizációs költségek, valamint a forint erősödése miatti árfolyamkülönbözetekből eredő veszteségek okozzák – áll a Mol-csoport közleményében.
A Mol nagyot kaszálhat a NIS-részvények megvásárlásával
Mint a Világgazdaság korábban megírta, a tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:
- megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,
- ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,
- amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.
A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.
A Mol január közepén írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot az orosz Gazpromnyefttyel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg. A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.