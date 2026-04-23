Viszik a L'Orealt mint a cukrot – hatalmasat ugrott az árfolyam, itt a várva várt fordulat

Mindenkit meglepett a francia szépségipari óriás, a L’Oreal forgalma az első negyedévben, így a kozmetikai cikkek gyártójának részvényei szárnyalással kezdték a kereskedést csütörtökön.

Mindenhol, minden szegmensben nőni tudott a L’Oreal

A L’Oreal az idei év első három hónapjában 12,15 milliárd euró értékesítésről számolt be, ami ugyan csak 3,6 százalékos növekedést jelent éves alapon, ám az összehasonlítható és devizahatástól is tisztított eladások növekedése már 7,6 százalékos, bizonyos IT-átalakításokat figyelembe vevő kiigazított forgalom bővülése pedig 6,7 százalékos volt. A társaság most csak a forgalmi statisztikákat tette közzé, a nyereségről és a költségekről nem számolt be, de az adatok így is messze meghaladták a várakozásokat, közel 9 százalékot ugrott a részvények árfolyama.

A szépségipari konszern mindegyik részlege növekedni tudott, de különösen a professzionális és bőrápolási termékek területén volt kiugró, két számjegyű a növekedés. Régiós szinten is széles körű növekedésről számolt be a kozmetikai óriás, kiemelve a feltörekvő piacok jó teljesítményét, de legnagyobb piacán, Európában is erős teljesítményt nyújtott. Mint Nicolas Hieronimus vezérigazgató elmondta,

a fogyasztók a baljós időkben szívesen vásárolnak kozmetikumokat, hogy jobban érezzék magukat.

Mindez kedvező lehet a L’Oreal számára, melynek árfolyama a részvények csütörtöki ugrása ellenére is csak stagnált egyéves időtávon. A vállalat visszatérése a növekedéshez azonban begyújthatja a rakétákat, legalábbis ebben bízhatnak a részvényeket most zsákoló befektetők.