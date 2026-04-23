élelmiszeripar
forgalombővülés
állateledel
Nestlé
bébiétel

Kiheverte a bébiételbotrányt a Nestlé, az új vezér begyújtotta a rakétákat

Ébresztőt fújt az új vezérigazgató a világ vezető élelmiszer-feldolgozójánál, s az elrendelt megszorítások meg is hozták első eredményüket. A Nestlé organikus forgalma a várakozásokat meghaladó mértékben nőtt, az áremelések sem vetették vissza a keresletet.
Kriván Bence
2026.04.23, 10:40
Frissítve: 2026.04.23, 14:13

A vártnál is jobban nőtt a Nestlé forgalma az első negyedévben, a kávék és az állateledelek iránti kereslet felfutásának köszönhetően. A világ legnagyobb élelmiszeripari csoportjának bevétele 21,32 milliárd svájci frank volt, ez nominálisan 5,7 százalékkal kevesebb ugyan az egy évvel korábbinál, viszont az akvizíciós és az árfolyamhatásoktól szűrten 3,5 százalékkal több a bázisidőszakinál, s a befektetők ezt az organikus növekedési adatot figyelik, ezt tartják a teljesítmény fokmérőjének.

Nestlé Navratil
Phillipp Navratil vezérigazgató beszámolóját hallgatja a Nestlé múlt csütörtöki éves közgyűlése / Fotó: AFP

Elemzők 2,4 százalékos organikus növekedést vetítettek előre. Most a cég tavaly ősszel sokadjára megújult menedzsmentje megerősítette, hogy az idei üzleti évben 3 és 4 százalék közé várják a forgalom bővülését, és a haszonkulcs is a tavalyit meghaladóan alakul szerintük. 

Nem zavarták meg az áremelések a Nestlé forgalmát

A Nestlé az első negyedévben átlagosan 2,3 százalékkal emelte árait, az elemzői konszenzus is ennyit jósolt. A értékesítés volumenében viszont 1,2 százalékos növekedést tapasztaltak – szemben a piac által várt 0,1 százalékkal –, azaz az áremelések nem okoztak keresletromboló hatást, mint a korábbi vezetés idején.

Az ősszel kinevezett Philipp Navratil vezérigazgató csapata a növekedést szerkezetváltással alapozza meg, ennek jegyében úgy határoztak, hogy egyszerűsítik a vállalati struktúrát, és a jövőben négy üzletágra koncentrálnak, ezek

  • az állateledelek,
  • a kávék,
  • a bébitápszerek,
  • az élelmiszerek és snackek

köré épülnek fel. Ezeknek a marketingjét is szoros felügyelet alatt tartják, itt is költségcsökkentések várhatók. A Nestlé termékkínálata viszont szűkül a fagylalt- és jégkrémüzletág értékesítésével.

Navratil szerint a közel-keleti háború negatív hatásai egyelőre minimális mértékben érintik őket, de ezt menedzselni tudják, egyszersmind számukra kedvező változásokról is beszámolt. Úgy látják, az egekbe szökött üzemanyagárak átalakítják a fogyasztói szokásokat, különösen a feltörekvő piacokon. 

Az inflációs félelem a Nestlé malmára hajtja a vizet

Az infláció elszabadulásától, a bizonytalanságtól tartó emberek az éttermek helyett inkább otthon főzöcskéznek, vagy készételeket fogyasztanak, ami kedvez az e téren széles termékportfólióval rendelkező Nestlének. Ez már visszaköszön abban, hogy a feltörekvő piacokon átlag feletti, 4,6 százalékos organikus forgalombővülést mutattak ki az első negyedévben. 

A Nestlé egyes bébiételeiben szennyezőanyagokat mutattak ki az év elején / Fotó: NvL (illusztráció)

Több is lehetett volna, ha nem tör ki az év elején a bébiétel-mérgezési botrány, amely a Nestlé SMA márkájú tápszereit érintette. Ezeknél hánytató hatású méreganyag-szennyezés gyanúja merült fel, s a botrány a svájci óriásvállalat történetének legnagyobb visszahívását eredményezte. A cég tápszerforgalma azonban azóta helyreállt – nyugtatta meg a kedélyeket Philipp Navratil.

A bébiételbotrány a legrosszabbkor jött a tavaly ősszel a munkahelyi nőügyeibe belebukott, s emiatt távozni kényszerülő Laurent Freixe vezérigazgató helyére ültetett Philipp Navratil számára. 

Az ajtót rögtön egy 16 ezer fős leépítéssel és gyökeres szerkezetváltás ígéretével berúgó Navratil másfél éven belül már a harmadik vezérigazgató a nagygenerálra szoruló Nestlénél, amely csak nehezen kezd kikecmeregni a 2024 szeptemberében kirúgott, az áremelési politika eredményességében bigottan hívő német topmenedzser, Mark Schneider által kavart slamasztikából.

 

Navratil azonban valamit biztosan jól csinál, ez igazolja vissza munkásságának első negyedéve is. A Nestlé 2025 záró negyedévéről szóló gyorsjelentése szerint a 23,62 milliárd svájci frankos árbevétel 2,5 százalékkal kevesebb ugyan az egy évvel korábbinál, viszont az akvizíciós és árfolyamhatásoktól szűrt éves változás 4 százalékos mértéke meghaladta a 3,4 százalékról szóló elemzői várakozásokat. Ahogy most is. Nyereségadatokat a július 23-án publikálandó féléves gyorsjelentésükben közölnek majd.

