Baloldali mítoszokat rombolt le Nagy István

Minden – jellemzően politikai megfontolások mentén született – tanulmány, valamint az azokból megrendelésre készült és a kormány földbirtok-politikáját támadó felszólalás, újságcikk hangzatos, de a tényekkel hadilábon álló megállapítások ellenére Magyarországon 2010 és 2020 között csökkent a nagybirtokok és a gazdasági társaságok által művel területek nagysága, a kis és közepes méretű gazdálkodók javára, a kormány agrárpolitikájának köszönhetően – közölte Vadai Ágnes baloldali képviselő „Kisbirtokos vízió, nagybirtokos valóság?” című írásbeli kérdésére adott válaszában Nagy István agrárminiszter.

Mint írta, a gazdasági szervezetek mezőgazdasági terület használatából való részesedése 2010 és 2010 között 46-ról 37 százalékra csökkent, az egyéni gazdaságok 2019-ben pedig már a mezőgazdasági terület 63 százalékát művelték, kilenc százalékponttal többet, mint 2010-ben. Másrészt – tette hozzá az agrárminiszter – a nagbirtokok háttérbe szorulását jelzi, hogy az ezer hektárnál nagyobb gazdaságok által igényelt támogatás 2010 és 2019 között 40 százalékkal csökkent és tavaly már csak a földterületeke 15 százaléka után igényeltek támogatás e gazdasági szereplők.

Nagy István szerint az időről-időre felbukkanó, és az elért eredményeket kétségbe vonni próbáló írások közös jellemzője, hogy szerzőik, mintha nem is lennének tisztában a hatályos földforgalmi törvénnyel, vagy esetleg szándékos megtévesztésre törekedve, tudatosan ferdítve próbálják beállítani a kormány kis- és közepes gazdaságokat támogató agrárpolitikáját olyan szófordulatokkal, mint amilyeneket Vadai Ágnes használt, mondván, a „családi gazdasági léptékekkel mérve nagy területeket”, azaz nagybirtokokat építenek egyeseket. Továbbá: „egy szűk kedvezményezetti kör” mítosza is ebbe a körbe újra és újra visszatérő retorikai elem, ami a Földet a gazdáknak programot is végig kísérte. Mindez annak ellenére, hogy a programban 30 ezer személy szerzett földtulajdon és az árveréseken részt vevők átlagosan két darab ingatlan vásároltak. A vásáról 60 százaléka ötven hektár alatt vásárolt földet és csak alig kilenc százalékuk vett száz hektárnál nagyobb földterületet.

Nagy István szerint mindez hozzájárult a középbirtokos réteg agrárgazdasági pozíciójának megerősödéséhez.