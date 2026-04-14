katonaság
adatgyűjtés
felderítés
hadsereg
hadviselés
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: nem a robot a veszélyesebb fegyver a csatatéren, hanem az adat – így alakítja át a modern hadviselést az AI

A hadviselésben a mesterséges intelligencia legfontosabb szerepe nem a robotkatonák megjelenése, hanem az, hogy ki tudja gyorsabban és pontosabban feldolgozni az információt. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Kovács László arról beszélt, hogy az AI használata ma már nem választás kérdése: aki kimarad, információs hátrányba kerül, és végül lemarad. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.04.14, 20:16

A mesterséges intelligencia körüli diskurzusban gyakran jelennek meg futurisztikus képek autonóm fegyverekről és robotok által vívott háborúkról. A hadászati gyakorlat azonban ennél jóval pragmatikusabb: az AI elsődleges szerepe ma nem a döntéshozatal átvétele, hanem az információ begyűjtése és feldolgozásának felgyorsítása. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Kovács László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese beszélt a mesterséges intelligencia szerepéről a modern hadviselésben. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A hadviselésben régóta fennálló probléma az adatok mennyisége. A felderítésből, kommunikációból, időjárási és terepviszonyokból származó információk olyan volumenűek, amelyeket hagyományos módszerekkel már nem lehet hatékonyan kezelni. A mesterséges intelligencia ebben jelent áttörést: képes gyorsan szűrni, összefüggéseket találni, és használható formába rendezni az adatokat.

Ez az előny azonban nem opcionális. Kovács László szerint az AI alkalmazása kényszerpálya: aki nem használja, az információs hátrányba kerül a szemben álló féllel szemben. A hadviselés logikája ezen a ponton nem különbözik a gazdaság vagy a technológia világától: a gyorsabb adatfeldolgozás stratégiai előnyt jelent.

Nem az AI dönt, hanem az ember

A mesterséges intelligencia a katonai döntéshozatalban elsősorban a cselekvési lehetőségek kidolgozásában játszik szerepet. Egy parancsnok jellemzően több forgatókönyv közül választ, ezek előállítását segíti az AI azzal, hogy az adatok alapján gyorsan generál releváns alternatívákat.

A döntés azonban nem kerül ki az ember kezéből. 

Ez nemcsak technológiai, hanem felelősségi kérdés is: az AI javaslatot tesz, de nem viseli a következményeket. Ez a különbség a rendszer egyik alapvető korlátja és egyben védelmi mechanizmusa is. Kovács László elmondta, hogy a hatékonyság ugyanakkor jelentősen nő: nem az adatgyűjtés és -feldolgozás viszi el az időt, hanem maga a döntés válik gyorsabbá és megalapozottabbá.

A közbeszédben gyakran jelenik meg az a kép, hogy a jövő háborúi a kibertérben zajlanak majd. A jelenlegi tapasztalatok ezt nem igazolják teljes mértékben. Bár a kiberműveletek egyre fontosabbak – kommunikációs rendszerek zavarása, infrastruktúrák támadása, információs hadviselés –, ezek önmagukban nem képesek eldönteni egy konfliktust. Egy ország elfoglalása továbbra is fizikai jelenlétet igényel.

Az AI el is nyújthatja a háborút

Azt is fontos volt hangsúlyozni, hogy a mesterséges intelligencia nem feltétlenül rövidíti le a konfliktusokat. Bizonyos esetekben éppen ellenkező hatást válthat ki. Az AI-alapú rendszerek – például a vezetésirányításban vagy fegyverirányításban – növelik a védekezési képességet és a reakcióidőt. Ez stabilizálhatja a frontvonalakat, és megnehezítheti a gyors áttörést, ami hosszabb háborúkhoz vezethet. Ez a dinamika jól mutatja, hogy a technológiai fejlődés nem lineárisan jobb vagy rosszabb kimenetekhez vezet, hanem komplex módon alakítja a konfliktusokat.

A hadviselés központi szereplője még mindig az ember, az AI kizárólag támogatóként van jelen / Fotó: TSViPhoto
A hadviselés központi szereplője még mindig az ember, az AI kizárólag támogatóként van jelen / Fotó: TSViPhoto

A hadászati AI egyik legkritikusabb pontja nem maga az algoritmus, hanem az adatok minősége. Ha a rendszer hibás vagy manipulált adatok alapján dolgozik, akkor a javasolt döntések is hibásak lesznek. Ez különösen veszélyes környezetet teremt, mert az AI gyorsasága felerősítheti a hibák hatását. 

A kibervédelem így nemcsak az infrastruktúra, hanem az adatok integritásának védelmét is jelenti.

A rendszer támadhatósága ráadásul több szinten jelenik meg: szoftveresen, fizikai hozzáféréssel, vagy akár a tanulási folyamat manipulálásán keresztül. Ez folyamatos macska-egér harcot eredményez a támadó és védekező felek között.

Bár a technológiai fejlődés lehetővé teszi humanoid robotok alkalmazását, ezek egyelőre nem meghatározó elemei a hadviselésnek. A jelenlegi felhasználás inkább ipari és kutatási környezetben jelenik meg.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az AI szerepe a felderítésben és adatfeldolgozásban (01:12)
  • Miért jelent információs fölényt az AI használata? (05:49)
  • Hogyan segíti az AI a katonai döntéshozatalt? (15:20)
  • Miért nem a kibertérben dőlnek el a háborúk? (23:42)
  • Milyen lesz a jövő hadviselése? (27:22)
  • Jönnek-e a robotkatonák, és mikor? (31:26)
  • Milyen kockázatot jelent a manipulált adat? (33:43)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
