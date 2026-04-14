A nagy AI-sztori: nem a robot a veszélyesebb fegyver a csatatéren, hanem az adat – így alakítja át a modern hadviselést az AI
A mesterséges intelligencia körüli diskurzusban gyakran jelennek meg futurisztikus képek autonóm fegyverekről és robotok által vívott háborúkról. A hadászati gyakorlat azonban ennél jóval pragmatikusabb: az AI elsődleges szerepe ma nem a döntéshozatal átvétele, hanem az információ begyűjtése és feldolgozásának felgyorsítása. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Kovács László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese beszélt a mesterséges intelligencia szerepéről a modern hadviselésben. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A hadviselésben régóta fennálló probléma az adatok mennyisége. A felderítésből, kommunikációból, időjárási és terepviszonyokból származó információk olyan volumenűek, amelyeket hagyományos módszerekkel már nem lehet hatékonyan kezelni. A mesterséges intelligencia ebben jelent áttörést: képes gyorsan szűrni, összefüggéseket találni, és használható formába rendezni az adatokat.
Ez az előny azonban nem opcionális. Kovács László szerint az AI alkalmazása kényszerpálya: aki nem használja, az információs hátrányba kerül a szemben álló féllel szemben. A hadviselés logikája ezen a ponton nem különbözik a gazdaság vagy a technológia világától: a gyorsabb adatfeldolgozás stratégiai előnyt jelent.
Nem az AI dönt, hanem az ember
A mesterséges intelligencia a katonai döntéshozatalban elsősorban a cselekvési lehetőségek kidolgozásában játszik szerepet. Egy parancsnok jellemzően több forgatókönyv közül választ, ezek előállítását segíti az AI azzal, hogy az adatok alapján gyorsan generál releváns alternatívákat.
A döntés azonban nem kerül ki az ember kezéből.
Ez nemcsak technológiai, hanem felelősségi kérdés is: az AI javaslatot tesz, de nem viseli a következményeket. Ez a különbség a rendszer egyik alapvető korlátja és egyben védelmi mechanizmusa is. Kovács László elmondta, hogy a hatékonyság ugyanakkor jelentősen nő: nem az adatgyűjtés és -feldolgozás viszi el az időt, hanem maga a döntés válik gyorsabbá és megalapozottabbá.
A közbeszédben gyakran jelenik meg az a kép, hogy a jövő háborúi a kibertérben zajlanak majd. A jelenlegi tapasztalatok ezt nem igazolják teljes mértékben. Bár a kiberműveletek egyre fontosabbak – kommunikációs rendszerek zavarása, infrastruktúrák támadása, információs hadviselés –, ezek önmagukban nem képesek eldönteni egy konfliktust. Egy ország elfoglalása továbbra is fizikai jelenlétet igényel.
Az AI el is nyújthatja a háborút
Azt is fontos volt hangsúlyozni, hogy a mesterséges intelligencia nem feltétlenül rövidíti le a konfliktusokat. Bizonyos esetekben éppen ellenkező hatást válthat ki. Az AI-alapú rendszerek – például a vezetésirányításban vagy fegyverirányításban – növelik a védekezési képességet és a reakcióidőt. Ez stabilizálhatja a frontvonalakat, és megnehezítheti a gyors áttörést, ami hosszabb háborúkhoz vezethet. Ez a dinamika jól mutatja, hogy a technológiai fejlődés nem lineárisan jobb vagy rosszabb kimenetekhez vezet, hanem komplex módon alakítja a konfliktusokat.
A hadászati AI egyik legkritikusabb pontja nem maga az algoritmus, hanem az adatok minősége. Ha a rendszer hibás vagy manipulált adatok alapján dolgozik, akkor a javasolt döntések is hibásak lesznek. Ez különösen veszélyes környezetet teremt, mert az AI gyorsasága felerősítheti a hibák hatását.
A kibervédelem így nemcsak az infrastruktúra, hanem az adatok integritásának védelmét is jelenti.
A rendszer támadhatósága ráadásul több szinten jelenik meg: szoftveresen, fizikai hozzáféréssel, vagy akár a tanulási folyamat manipulálásán keresztül. Ez folyamatos macska-egér harcot eredményez a támadó és védekező felek között.
Bár a technológiai fejlődés lehetővé teszi humanoid robotok alkalmazását, ezek egyelőre nem meghatározó elemei a hadviselésnek. A jelenlegi felhasználás inkább ipari és kutatási környezetben jelenik meg.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Az AI szerepe a felderítésben és adatfeldolgozásban (01:12)
- Miért jelent információs fölényt az AI használata? (05:49)
- Hogyan segíti az AI a katonai döntéshozatalt? (15:20)
- Miért nem a kibertérben dőlnek el a háborúk? (23:42)
- Milyen lesz a jövő hadviselése? (27:22)
- Jönnek-e a robotkatonák, és mikor? (31:26)
- Milyen kockázatot jelent a manipulált adat? (33:43)
