Ilyen még sose volt: itt az első ország, ami kiléphet a NATO-ból, ez Magyarországnak is nagyon fájna – népszavazást hirdettek meg
Népszavazást ígér a NATO-tagságról Szlovénia új parlamenti elnöke, ami elsőre komoly geopolitikai fordulatnak tűnik. A valóság azonban jóval árnyaltabb: inkább belpolitikai alkuról és kommunikációs stratégiáról van szó, mint valódi kilépési szándékról.
Komoly nemzetközi figyelmet kapott, hogy Zoran Stevanovic, a rendszerkritikus Resni.ca párt vezetője lett a szlovén parlament elnöke, majd rögtön népszavazást helyezett kilátásba az ország NATO-tagságáról. A kijelentés elsőre radikális fordulatot sugall, különösen egy olyan időszakban, amikor Európa biztonságpolitikai helyzete rendkívül feszült.
Mégsincs veszélyben a szlovén NATO-tagság?
A Defense24 elemzői szerint azonban sokkal inkább egy kifinomult belpolitikai játszmaáról van szó. Stevanovic megválasztása nem önálló politikai áttörés, hanem a jobbközép erők taktikai lépése volt. A szlovén parlamenti választások után ugyanis patthelyzet alakult ki: egyik politikai oldal sem tudott többséget szerezni. Robert Golob pártja ugyan a legnagyobb lett, de csak minimális előnnyel.
Ebben a helyzetben a jobbközép Slovenian Democratic Party és a New Slovenia számára kulcsfontosságúvá vált minden lehetséges támogatás. Stevanovic házelnökké emelése lehetővé teszi, hogy pártja informálisan segítse őket anélkül, hogy hivatalosan koalícióra lépnének. Ez egy klasszikus politikai kompromisszum, amely mögött inkább hatalmi matematika, mint ideológiai célok állnak.
A NATO-kilépésről szóló retorikát ebben a kontextusban érdemes értelmezni: Stevanovic kommunikációja elsősorban a rendszerellenes szavazók megszólítását célozza.
Bár hangsúlyozza, hogy a szlovén nemzeti érdekeket képviseli, és visszautasítja a „oroszbarát” címkézést, kijelentései jól illeszkednek egy olyan politikai stratégiába, amely figyelemfelkeltésre és mobilizációra épít.
Nem meglepő, hogy az ügyre azonnal lecsapott az orosz kommunikációs tér. Vyacheslav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke például nyilvánosan gratulált Stevanovicnak, miközben az orosz médiában is széles visszhangot kaptak a NATO-kritikus kijelentések. Ez azonban inkább információs és propagandaértékkel bír, mintsem valós geopolitikai elmozdulást jelez.
A legfontosabb kérdés: van-e reális esély egy ilyen népszavazásra?
A válasz röviden: nincs.
A szlovén parlament 90 fős, és egy NATO-tagságról szóló referendum kezdeményezéséhez legalább 30 képviselő támogatása szükséges. Stevanovic pártja mindössze 5 mandátummal rendelkezik, és még az egyetlen másik NATO-kritikus erővel együtt is csak körülbelül 10 helyet tudnak felmutatni. Ez messze elmarad a szükséges küszöbtől.
