Eladják a legendás üdülőt a Balaton egyik legdrágább telkén: kezdődik a licit, ennyi a kikiáltási ár – fotók

Balatonalmádi egyik legértékesebb partszakaszán, a Széchenyi sétányon bukkant fel egy igazán különleges, 2020 óta nagyrészt kihasználatlan ingatlan. Az egykori postás üdülő most árverésen keres új tulajdonost, nem mindennapi múlttal.

A Balatonalmádi postás üdülő / Fotó: ingatlan.com

A Veol.hu Veszprém vármegyei hírportál cikke szerint a Balaton egyik legszebb sétányán áll az a patinás épületegyüttes, amelyet lassan visszavesz az idő és a természet. A Széchenyi sétány és az Erzsébet királyné út közötti, kiemelt fekvésű területen álló üdülőt még 1935 júniusában adták át ünnepélyesen. A több mint három és fél holdas, ősfás parkban három épület szolgálta az üdülni vágyókat: egy kétemeletes, 35 szobás főépület, egy földszintes üdülőház, valamint egy kisebb, öt szobás villa.

Az ingatlan évtizedeken át a balatoni nyaralások egyik sajátos lenyomata volt: a klasszikus üdülőkultúra emléke, amely generációk számára jelentett pihenést. Nem véletlen, hogy tavaly ősszel a Pomerium – Múltidéző napok rendezvény során is megnyitották a parkját a látogatók előtt, ahol sokan először láthatták közelről ezt a különleges helyet – írta a megyei lap.

Különleges ingatlan a Balaton közelében

A fotók alapján a komplexum még most is őrzi a klasszikus balatoni üdülők hangulatát: tágas, ősfás park veszi körül padokkal és sétányokkal, az épület homlokzatán pedig a régi villaépítészet jegyei köszönnek vissza. A belső terekben ugyanakkor már látszik az idő múlása, a berendezések és helyiségek jelentős felújításra szorulnak. Az Ingatlan.com hirdetése szerint az eladó ingatlan összesen 2757 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, állapota közepes, energetikai besorolása E. Az árverést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja a Magyar Posta Zrt. megbízásából.

Legfontosabb tudnivalók az árverésről:

Az ingatlan kizárólag elektronikus árverésen keresztül vásárolható meg.

Kikiáltási ár: 1,37 milliárd forint

Árverési biztosíték: 137 millió forint

Licit kezdete: 2026. április 24.

Licit vége: 2026. április 30.

Licitlépcső: 2 millió forint

A Veol szerint az egykori postás üdülő nem csupán egy épület, hanem egy komplexum, amely komoly fejlesztési potenciált rejt. Elhelyezkedése miatt turisztikai szempontból kiemelkedő: a Balaton-part közelsége, a sétány hangulata és a történeti háttér mind olyan tényezők, amelyek értékessé teszik.