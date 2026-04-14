Megvan, ez az európai ország válthatja ki az orosz gázt Magyarországon: új csővezeték léphet be a határon, de ez nem elég – térkép

Lengyelországban is téma a magyarországi parlamenti választások eredménye. Magyar Péter a győzelmi beszédében bejelentette, hogy első hivatalos külföldi látogatására Lengyelországba utazik majd, ahol Donald Tusk miniszterelnökkel kíván találkozni. A lengyel sajtó szerint ez a látogatás alkalmat adhat arra is, hogy a magyar felet meggyőzzék a Lengyelországgal való gázügyi együttműködésről.

A Money.pl lengyel gazdasági portál felidézte, az, hogy a Tisza kétharmados többséget szerveztt a parlamentben, lehetőséget ad számára arra, hogy maradéktalanul megvalósítsa választási ígéreteit. Ezek között szerepel többek között Magyarország leválása az orosz energiahordozókról 2035-ig, a Moszkvával kötött szerződések felülvizsgálata, valamint a jó kapcsolatok helyreállítása az Európai Unióval.

„A probléma az, hogy Magyarország energetikája szorosan összekapcsolódott Oroszországgal. Az orosz gázfüggőség jelenleg mintegy 75 százalékos, ami Magyarországot az EU egyik leginkább Oroszországtól függő államává teszi. Ez a kőolajimport esetében ez nyilvánvaló volt, a gáz esetében bonyolultabb, de a leválás továbbra is technikailag megvalósítható” – értékelte a money.pl-nek adott interjúban Szymon Kardas, az European Council on Foreign Relations agytröszt elemzője. A lap szerint Lengyelország már korábban is felajánlotta segítségét Szlovákiának és Magyarországnak az orosz gázról való leválásban.

„Magyarország az Európai Unió döntése értelmében – amely 2027-től teljes tilalmat vezet be az orosz földgáz importjára – köteles legkésőbb 2027. szeptember 30-ig leállítani a behozatalt, legfeljebb 2027 novemberéig tartó haladékkal. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péter kormányának alternatív forrásokat kell találnia” – emlékeztet Kardas.

Ezen az úton érkezhet a lengyel gáz

Bár Magyarország és Lengyelország között közvetlen összeköttetés nincs, rendelkezésre áll a Szlovákián keresztül vezető gázvezeték-hálózat, amely a strachocinai csomóponthoz kapcsolódik. Ez a vezeték jelenleg évi 4,7 milliárd köbméter gáz Szlovákia irányába történő szállítását teszi lehetővé. És innen a gáz Velké Kapusanyn keresztül eljuthatna el a magyar határig is, vagy egy másik útvonalon Csehországon és Ausztrián át, a baumgarteni belépési ponton keresztül a magyar rendszerbe.