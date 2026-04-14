Káros anyagokat tartalmazhatnak a világhírű sportszermárka termékei, vizsgálat indult
Ha a vizsgálat megállapítaná, hogy a Lululemon sportruházata tartalmaz PFAS-t, az a márka egészségtudatos vásárlói számára a cég marketingüzenete alapján jókora meglepetést jelentene – írta meg az Origo.
A Lululemon tagadja a főügyészség feltételezését
A Reuters tudósítása szerint a társaság ezt egyébként tagadja. „A Lululemon nem használ PFAS-t a termékeiben” – mondta a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a 2023-as pénzügyi évben fokozatosan megszüntették az örök vegyi anyagok alkalmazását, noha korábban korlátozott mértékben használták azokat a vízlepergető termékekben.
A főügyészség megvizsgálja a Lululemon tesztelési protokolljait és a tiltott anyagok esetleges használatát.
„Ha a Lululemon megsértette a texasi törvényeket, akkor felelősségre vonják” – írta a főügyész a bejegyzésében. A cég szóvivője kijelentette, hogy együttműködnek a hatósággal.
Az év elején fogyasztói panaszok miatt egyébként el kellett távolítaniuk a „Get Low" kollekciót a weboldalukról, és csak a felmerült problémák megoldása után folytathatták az online értékesítést.