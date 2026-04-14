Űrháború a tech óriások között: az Amazon tízmilliárdos üzlettel érné utol Elon Muskot – forradalom indul a műholdas internetpiacon

Az Amazon 11,57 milliárd dollárért felvásárolja a Globalstart, és ezzel Elon Musk Starlinkjének legnagyobb riválisává vállt, új szintre emelve a műholdas internetszolgáltatások között zajló globális versenyt.

Az Amazon kedden bejelentette, hogy 11,57 milliárd dollárért felvásárolja a Globalstar műholdas vállalatot, ezzel jelentősen felgyorsítva saját űralapú internetes ambícióit.

A lépés stratégiai támadás a piacvezető SpaceX által működtetett Starlink ellen, amely eddig szinte riválisok nélkül dominálta a szektort.

A bejelentés hatására a Globalstar részvényei már a tőzsdenyitás előtt több mint 9 százalékkal emelkedtek. Nem meglepő: a papír árfolyama az elmúlt évben közel megduplázódott, idén pedig már a felvásárlási hírek előtt is mintegy 12 százalékos növekedést mutatott.

A Globalstar részvényesei most választhatnak:

részvényenként 90 dollár készpénzt;

vagy 0,3210 darab Amazon-részvényt kapnak.

Ez rugalmas megoldást kínál a befektetőknek, miközben az Amazon számára is lehetővé teszi a finanszírozás optimalizálását.

A felvásárlás kulcsa azonban nem pénzügyi konstrukció, hanem technológiai és piaci potenciál. Az Amazon célja, hogy 2029-ig mintegy 3200 műholdat állítson Föld körüli pályára. A terv ambiciózus: a szabályozási előírások szerint már 2026 júliusáig a rendszer nagyjából felét működésbe kell állítani.

Műholdóriássá válik az Amazon

Jelenleg az Amazon több mint 200 műholdból álló hálózattal rendelkezik, és már az idei évben elindítaná saját műholdas internetszolgáltatását. A projektet még Jeff Bezos indította el 2019-ben Kuiper Projekt néven, amelyet ma Amazon Leo néven emlegetnek.

A verseny azonban brutális. Elon Musk Starlink rendszere több mint tízezer műholddal működik, és világszerte több mint kilencmillió felhasználót szolgál ki. Ez jelenleg behozhatatlannak tűnő előnyt jelent, de az Amazon most egyértelműen hosszú távra tervez.

A Globalstar szerepe ebben kulcsfontosságú lehet. A louisianai székhelyű cég jelenleg mintegy két tucat alacsony Föld körüli pályán keringő műholddal rendelkezik, és ismert arról, hogy az Apple „Emergency SOS” funkcióját is ez a hálózat támogatja.

A vállalat már tavaly jelezte: egy új, Apple által támogatott fejlesztés keretében 54 műholdra bővítené rendszerét.

A Globalstar szolgáltatásai széles spektrumot fednek le: hang- és adatátvitel, valamint eszközkövetés vállalati, kormányzati és lakossági ügyfelek számára. Ez az infrastruktúra és tapasztalat jelentős gyorsítást adhat az Amazon terveinek.