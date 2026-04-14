Váratlan nyilatkozatot tett az Európai Központi Bank elnöke az euró magyarországi bevezetéséről: párbaj jöhet Svédországgal

Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Christine Lagarde üdvözölte, hogy Magyarország új kormánya az euró bevezetését tűzte ki célul. A terv ugyanis komoly fordulatot jelez a magyar gazdaságpolitikában, és új korszakot nyithat az uniós integrációban.

Christine Lagarde, az EKB elnöke szerint az euróövezethez való csatlakozás „természetes út” az EU-tagok számára / Fotó: Al Drago

Christine Lagarde nyíltan üdvözölte, hogy az új magyar kormány az euró bevezetését tekinti stratégiai célnak. A politikus a Bloomberg TV-nek adott interjújában egyértelművé tette, hogy ez az irány „természetes út” minden uniós tagállam számára.

Az új miniszterelnök, Magyar Péter már korábban is jelezte: kormánya dolgozni fog azon, hogy Magyarország csatlakozzon az euróövezethez.

Bár konkrét időpontot még nem mondott, hangsúlyozta, hogy először alapos gazdasági felülvizsgálatra van szükség. Ez nem meglepő, hiszen az euró bevezetése szigorú feltételekhez kötött, többek között inflációs, költségvetési és árfolyam-stabilitási kritériumokat kell teljesíteni.

Lagarde külön kiemelte, hogy örömmel látja a pozitív hozzáállást, mivel „ez hosszú ideje nem volt jellemző” Magyarországra. Ezzel burkoltan utalt a Orbán Viktor vezette elmúlt 16 évére, amikor a kormány következetesen távolságot tartott az euró bevezetésétől, és inkább a nemzeti valuta megtartását hangsúlyozta.

Az irányváltás jelentősége nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is komoly. Ha Magyarország valóban csatlakozik az eurózónához, az a közös valuta legnagyobb bővítését jelentheti 2001 óta, amikor Görögország bevezette az eurót.

Azóta ugyan több ország is csatlakozott, de egy akkora gazdaság belépése, mint a magyar, nagyon ritka.

A piacok már reagáltak is a fejleményekre. A forint az elmúlt időszakban erősödni kezdett, részben a befektetői bizalom növekedése miatt. Az euró bevezetésének lehetősége ugyanis kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és alacsonyabb kockázatot sugall a nemzetközi szereplők számára.