Lebukott az egyik legnagyobb benzinkút: csúnyán átverte az autósokat az üzemanyag csökkentett árával – most lecsapott rá Ausztria

Ausztria bejelentette, hogy hivatalos vizsgálatot rendel el annak megállapítására, hogy a részben állami tulajdonban lévő olaj- és gázipari vállalat, az OMV megfelel-e az üzemanyagárak csökkentésére bevezetett új szabályoknak. A cég kedden határozottan tagadta, hogy megsértené a szabályokat.

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézte elő, ami az olajárak meredek emelkedéséhez vezetett, miközben az európai kormányok igyekeznek megvédeni a fogyasztókat.

Az elszálló üzemanyagárak miatt az osztrák kormány bevezette az úgynevezett „üzemanyagár-féket”, amelynek értelmében a magasabb benzinárakból származó többlet általános forgalmiadó-bevételt az üzemanyagok adójának csökkentése formájában visszajuttatják a fogyasztóknak. Ennek mértékét literenként 5 eurocentben határozták meg – számolt be róla a Reuters.

Az ORF közszolgálati műsorszolgáltató kedden arról számolt be, hogy az OMV arról tájékoztatta nagykereskedelmi ügyfeleit, hogy a dízel árát literenként mindössze 2,8 centtel csökkenti.

„Rövid határidővel értesültünk az OMV tervezett ármódosításáról, ahogyan az E-Control is. A bizonyítási teher most az OMV-t terheli. Mindenesetre felkérjük az E-Controlt egy rendkívüli ellenőrzés lefolytatására” – közölte az osztrák gazdasági minisztérium a jelentéssel kapcsolatos megkeresésre, utalva a szabályok betartatásáért felelős nemzeti energiaszabályozóra.

Az E-Control a Reuters kérdésére válaszolva közölte, hogy hamarosan bekéri a szükséges információkat az OMV-től.

Az OMV megkeresésre nem tagadta a jelentett árváltoztatást, ugyanakkor azt állította, hogy betartja a szabályokat, és azzal érvelt, hogy a számítás eltérő lehet, amennyiben figyelembe veszik az importált, nem Ausztriában finomított üzemanyagot.

A vállalat tájékoztatása szerint a Schwechatból, azaz fő ausztriai finomítójából származó termékek esetében teljes mértékben érvényesíti az 5 centes csökkentést.

„Ez egy olyan összesített számítást eredményez, amely az OMV schwechati termelésén és az importvolumeneken alapul, és amely meghatározza az OMV nagykereskedelmi értékesítési árait” – tette hozzá a cég.