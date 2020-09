Buktatók sora nehezíti az idei síszezont

Nem marad el az idei síszezon sem, bár a körülmények megváltoznak: a síterepeken különleges intézkedéseket vezetnek be, a közös esti szórakozás elmarad. Az utazási irodák kedvező lemondási feltételekkel ösztönzik az utazókat, akik a biztonságot preferálják, és a kevésbé zsúfolt síterepeket keresik.

A hét végén leesett az Alpok és a Pireneusok síterepein az első hó, sok helyütt már ezer méteren is adottak a lehetőségek a téli sportoláshoz, és egyes síterepek a tervezettnél korábban meg tudnak nyitni. A koronavírus-járvány az idei síszezon alakulására is döntő hatással lesz. Egyrészt a folyamatosan változó helyi karanténszabályok bizonytalanabbá teszik a téli utazást, másrészt az utazók preferenciái megváltoztak. Az előttünk álló szezonban rengetegen mondanak majd le kedvenc időtöltésükről, akik viszont vállalják a rizikót, azoknak a síterep kiválasztásában fontos szempont lesz a biztonság. Nem is csoda, hiszen az európai járvány egyik gócpontja épp a felkapott tiroli Ischgl síparadicsom volt. Jellemző lesz az is, hogy felértékelődnek a kisebb, eddig kevésbé keresett síterepek, ahol nincs akkora tömeg, és a távolságtartás jegyében népszerűek lesznek az önellátásra berendezett apartmanok. Az esti szórakozás és a hüttézés háttérbe szorul az idén.

A síelők többsége a bizonytalansági tényezők kiszűrését szem előtt tartva a személyes foglalás helyett inkább utazási irodához fordul. Az utazók 79 százaléka ezt tervezi, szemben az egy évvel korábbi 58 százalékkal – derül ki a Co-operative Travel utazási iroda friss felméréséből. A megváltozott helyzetben az utazási irodák szakértelme és tájékozottsága – pél­dául a karanténszabályozásokkal és lemondási feltételekkel kapcsolatban – fontos érték.

Az utazók biztonságérzetének növelésére számos utazási iroda módosította útlemondási politikáját. A Ski France, a francia síutakra spe­cia­lizálódott utazásközvetítő lehetővé teszi, hogy a síelők 24 órával a tervezett érkezésük előtt díjmentesen lemondják az utat. A lemondási protokoll szerint a szállásdíj teljes összegét az utazás előtt négy héttel be kell fizetni, viszont lemondás esetén a teljes összeget visszatérítik. A társaság különös gondot fordít arra, hogy szálláshelyein a takarítási, fertőtlenítési és szellőztetési szabályokat betartsa és betartassa, ehhez a személyzetnek továbbképzést is szervez. A szintén francia Club Med utazásközvetítő csupán 15 százalékos előleget kér, és jelzés esetén díjmentesen módosítja az utat, vagy visszafizeti a teljes foglalót, ha vendége az utazás előtt elkapná a koronavírust.

Tízből négy utazó olyan síterepet választ, amelynek a környékén eleve alacsony a koronavírus-megbetegedések száma. Ilyen síterepek nagyobb számban Norvégiában és Olaszországban találhatók – derül ki az EasyJet Holidays felméréséből. A kétezer megkérdezett kevesebb mint negyede utazik külföldre síelni. A síparadicsomok mindent megtesznek a forgalomért, törekvéseik főként a síelők biztonságérzetének növelésére irányulnak. A szálláshelyek a kötelező távolságtartás garantálása miatt csupán a szobáik 70 százalékát adják ki. Más biztonsági intézkedéseket is bevezettek, például az érintés nélküli bejelentkezést, és száműzték a svédasztalos étkeztetést, ehelyett a szállodai személyzet szolgálja ki a vendégeket.

Franciaországban, Ausztriában és Svájcban az egyéb tömegközlekedési eszközökhöz hasonlóan a sífelvonókon is kötelező a maszkviselés. Tirolban a síterepek szállodáinak, hosteleinek és vendéglátóhelyeinek dolgozóit ingyen és rendszeresen tesztelik. Nem mindenhol csökkentik a kiadható szállások számát, a svájci Verbierben például csak a sífelvonókban kötelező maszkot viselni, persze a távolságtartás betartására intő jelzések sűrítésével is felhívják a figyelmet a helyes magatartásra. Az Európa legkedveltebb síterepei közé tartozó osztrák síparadicsomokban az úgynevezett „apres-ski” partik nem lesznek engedélyezve, a csúszás utáni kikapcsolódás, lazítás ezen csoportos formáit mellőzik most, s a síterepeken valóban a síelés lesz fókuszban – jelentette be a múlt héten Sebastian Kurz osztrák kancellár. Hozzátette, este 10 óra után – szigorú ellenőrzés mellett – kijárási tilalom lesz érvényben Tirol, Vorarlberg és Salzburg régiókban.

A szigorúbb intézkedések mellett továbbra is sok bizonytalansági tényező marad, ezért a vendégek nagy része az előrejelzések szerint a kevésbé zsúfolt helyeket részesíti majd előnyben, erre építenek az osztrák síterepek is. Az alsó- és felső-ausztriai régiókban készült felmérések szerint a kisebb síterepek környékén a tavalyi szezonnal összehasonlítva kedvezőbbek a foglalási adatok, hiszen a tömeg elkerülése fontos szemponttá lépett elő. A kisebb síterepek ennek megfele­lően készülnek a szezonra, azonban a síparadicsomokkal ellentétben hógaranciát a gyengébb felszereltségük miatt nem tudnak nyújtani.